Chuyển đổi số - Cơ hội để Lào Cai thay đổi thứ hạng trên bản đồ thanh niên cả nước

TPO - Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho rằng, chuyển đổi số mở ra cơ hội bình đẳng cho tất cả thanh niên ở các địa phương. Thậm chí, đó là cơ hội để thanh niên Lào Cai vươn lên, thay đổi thứ hạng trên bản đồ thanh niên cả nước.

Thắp lên ngọn lửa khát vọng lập thân, lập nghiệp

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS tỉnh Lào Cai khóa XIV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, sáng 29/7, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, phát biểu định hướng, chỉ đạo và gợi mở các nhiệm vụ cho tuổi trẻ Lào Cai trong nhiệm kỳ mới.

Anh Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của tuổi trẻ Lào Cai trong nhiệm kỳ qua đã đạt kết quả toàn diện trên mọi mặt công tác. “12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ đều đạt và vượt, mặc dù trong 2 năm cuối nhiệm kỳ chịu ảnh hưởng chung của đại dịch COVID -19, là minh chứng rõ nét nhất cho sự thành công của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai nhiều năm được xếp loại xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua của các tỉnh miền núi phía Bắc; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất”, anh Huy đánh giá.

Anh Huy cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi của tỉnh được nêu trong dự thảo báo cáo. Một số vấn đề cần tiếp tục được đánh giá, tìm cách khắc phục như: Tỷ lệ kết nạp đảng viên từ đoàn viên, thanh niên ưu tú chưa đạt so với yêu cầu; vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa đồng đều ở các địa phương...

“Vấn đề tôi muốn đề nghị các bạn quan tâm ở đây, bao phủ trên các phong trào xung kích và đồng hành với thanh niên đó chính là làm thế nào để tất cả chủ trương trên được gắn chặt với quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số sẽ giúp quá trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chúng ta hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giúp tạo ra các giá trị mới, tăng năng suất lao động ...”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nói.

Nhân diễn đàn Đại hội này, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu thảo luận, xác định rõ phương hướng và giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới.

Anh Huy lưu ý, thanh niên ngày càng đóng vai trò quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Ở một tỉnh biên giới như Lào Cai, sự đoàn kết, thấm nhuần các chủ trương đường lối, luôn ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng của thanh niên là yếu tố hết sức quan trọng, dường như có tính sống còn trong việc đảm bảo an ninh biên giới, bảo vệ chủ quyền biên cương của Tổ quốc.

“Muốn vậy, việc triển khai tuyên truyền các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần quan tâm hơn nữa, sáng tạo hơn nữa. Hãy đặt thanh niên vào vai trò chủ thể, đề cao tính tự giác trong quá trình rèn luyện, học tập và làm theo đó”, anh Huy nhấn mạnh.

Anh Huy cũng chỉ rõ, có một bộ phận thanh niên chưa có chí tiến thủ, chưa có khát vọng lập thân lập nghiệp. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn cần đặc biệt quan tâm đến việc khơi dậy khát vọng làm giàu, khát vọng vươn lên của bản thân, cho quê hương Lào Cai tươi đẹp.

Theo anh Huy, để trở thành một tỉnh phát triển khá của cả nước, không thể có một bộ phận thanh niên sống ỷ lại vào các chế độ chính sách Nhà nước, không chịu vươn lên làm giàu, phát triển kinh tế.

"Đây là một việc làm không dễ. Nó đòi hỏi các cấp bộ Đoàn phải sáng tạo, thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng thanh niên, phải có biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn, khích lệ phù hợp. Hãy thắp lên ngọn lửa khát vọng lập thân lập nghiệp của tuổi trẻ Lào Cai trong nhiệm kỳ tới”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy lưu ý.

Cán bộ Đoàn phải là người dẫn dắt

Bày tỏ sự thống nhất cao với việc xác lập các phong trào hành động cách mạng trong dự thảo báo cáo chính trị, anh Huy đề nghị đoàn viên, thanh niên phải luôn có tâm thế sẵn sàng đảm nhận những nội dung công việc mới và khó được các cấp ủy Đảng và Đoàn cấp trên xác lập.

Tác dụng của chuyển đổi số có lẽ chúng ta đều biết, nhưng sẽ có người hỏi chúng ta: Liệu đoàn viên thanh niên Lào Cai có cơ hội chuyển đổi số không, hay việc đó chỉ là ở những thành phố lớn, địa phương phát triển?

Anh Huy cho rằng, chuyển đổi số mở ra cơ hội bình đẳng cho tất cả thanh niên ở các địa phương. Thậm chí, đó là cơ hội để thanh niên Lào Cai vươn lên, thay đổi thứ hạng trên bản đồ thanh niên cả nước.

Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, văn hóa người Việt chúng ta là ham học hỏi cái mới, sáng tạo trong ứng dụng cái mới. Nếu chúng ta chấp nhận đi sau về cái mới thì sẽ mãi mãi là người đi sau, đến sau. Thường những nơi phát triển lại không hăng hái với cái mới, vì họ đang ổn định trong cái cũ. Chỉ có những ai đang khó khăn mới hăng hái với cái mới.

“Vấn đề là để thực hiện được chuyển đổi số, cán bộ Đoàn phải là người dẫn dắt, nhận thức của cán bộ Đoàn phải thông, nhất là những cán bộ chủ chốt. Đó là nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ của tất cả đại biểu ở đây, vì các bạn cơ bản là cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh nhà”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, anh Huy cũng đề nghị Lào Cai cần xác định công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của tổ chức. Trong đó, khâu then chốt là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên; giỏi kỹ năng, nghiệp vụ; gắn bó với thanh niên, sâu sát cơ sở, làm việc chủ động, sáng tạo.

Các cấp bộ Đoàn tỉnh Lào Cai cần tiếp tục chủ động, mạnh dạn và kiên trì tham mưu, giới thiệu bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao.

“Tôi đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa XIV phải đoàn kết, giàu tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của thanh niên tỉnh nhà và đất nước. Tôi đề nghị Đại hội lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị để bầu vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”, anh Bùi Quang Huy nói.