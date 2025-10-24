Chương trình “Chai nhựa tái sinh” lan tỏa hành trình sống xanh đến giới trẻ Thủ đô

Chương trình “Chai nhựa tái sinh - Hành trình tiếp nối” vừa chính thức khởi động tại Hà Nội, đánh dấu năm thứ 3 lan tỏa thông điệp sống xanh và tái chế bao bì trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Sau 2 năm triển khai thành công tại TP.HCM, chương trình “Chai nhựa tái sinh” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Coca-Cola Việt Nam tổ chức tiếp tục được mở rộng ra Thủ đô Hà Nội. Năm 2025 đánh dấu cột mốc chương trình bước sang năm thứ 3 tại Việt Nam, tiếp tục hành trình khuyến khích cộng đồng thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa.

Tại Hà Nội, chương trình được triển khai tại 6 trường đại học lớn cùng nhiều khu dân cư, góp phần đưa thói quen tái chế đến gần hơn với sinh viên và người dân đô thị.

Điểm nhấn của “Chai nhựa tái sinh” là hệ thống máy thu gom tự động vỏ chai nhựa và lon nhôm đã qua sử dụng do BOTOL và GreenU vận hành. Người tham gia chỉ cần mang chai, lon đến máy, quét mã qua ứng dụng Zalo để tích điểm và đổi quà.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động truyền thông, cuộc thi video về chủ đề phân loại và tái chế rác, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh trong cộng đồng sinh viên.

Theo đại diện ban tổ chức, mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 3,9 triệu tấn rác nhựa, nhưng chưa đến 30% được thu gom và tái chế. Vì vậy, việc triển khai chương trình tại các trường học - nơi tập trung đông đảo giới trẻ - được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức và hình thành thói quen sống bền vững.

Về phía doanh nghiệp, Coca-Cola Việt Nam cho biết hoạt động này nằm trong chiến lược “Thế giới không rác thải” của tập đoàn, hướng đến mục tiêu đến năm 2035 thu gom 70-75% chai, lon đã bán ra thị trường và sử dụng 35-40% vật liệu tái chế (rPET) trong bao bì sản phẩm.

Ngay khi ra mắt, chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Nhiều bạn trẻ cho biết việc đổi quà qua ứng dụng khiến hoạt động thu gom trở nên thú vị, đồng thời giúp họ ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Theo dự kiến, trong tháng đầu tiên triển khai tại Hà Nội, hệ thống máy thu gom có thể tiếp nhận khoảng 85.000 vỏ chai nhựa và lon nhôm. Ban tổ chức kỳ vọng mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại nhiều trường đại học và khu dân cư khác trên cả nước, góp phần xây dựng lối sống xanh, bền vững và trách nhiệm hơn với môi trường.