Chung cư xuống cấp, trần rơi lả tả

TPO - Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, nhiều tòa nhà chung cư Quang Trung (Nghệ An) đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến cư dân nơi đây sống trong cảnh bất an, nơm nớp lo sợ.
Phía ngoài hành lang, từng mảng vữa lớn trên trần bị bong tróc, trơ ra khung sắt hoen gỉ. Từng có người đi ngoài hành lang bị mảng trần rơi trúng, phải đi cấp cứu.
Các căn hộ thuộc tòa chung cư nơi đây có diện tích trung bình khoảng 40m2. Để tăng diện tích sử dụng, nhiều hộ dân đã tự ý cơi nới, lắp thêm "chuồng cọp", gây mất mỹ quan đô thị và tạo thêm áp lực về sự an toàn của công trình có tuổi đời gần nửa thế kỷ này.
Ngày 19/8, tại tòa nhà C4, một phần lan can tầng 4 bất ngờ gãy đổ, treo lơ lửng. May mắn không có người bị thương. Lực lượng chức năng phường Thành Vinh nhanh chóng có mặt, tháo dỡ tấm bê tông và gia cố lan can bằng một tấm tôn, khung sắt. Sự cố khiến nhiều hộ dân sinh sống tại đây lo ngại an toàn kết cấu công trình, đe dọa tính mạng cư dân và người qua lại.