Nghệ An: Chung cư xuống cấp, trần rơi lả tả

TPO - Sau gần 50 năm đưa vào sử dụng, nhiều tòa nhà chung cư Quang Trung (Nghệ An) đã xuống cấp nghiêm trọng, khiến cư dân nơi đây sống trong cảnh bất an, nơm nớp lo sợ.