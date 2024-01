Chủ trọ lo Tết cho người trọ

TP - Tại TPHCM và tỉnh Bình Dương, nhiều chủ khu nhà trọ đã miễn giảm tiền thuê phòng, mua quà tặng hỗ trợ công nhân lao động vượt qua giai đoạn khó khăn. Mặc dù trong số này, có không ít chủ nhà trọ phải lo tiền trả lãi vay ngân hàng.

Lá rách ít đùm lá rách nhiều

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi đến các khu nhà trọ tại tỉnh Bình Dương, TPHCM để tìm hiểu về cuộc sống của công nhân lao động, sau một năm đầy khó khăn. Thật xúc động khi biết được rất nhiều khu nhà trọ đã miễn giảm tiền cho công nhân dù chính họ đang gặp khó khăn.

Rời quê vào Bình Dương làm công nhân tại một công ty gỗ, anh Nguyễn Mạnh Hà (quê Nam Định) cho biết, vợ chồng đã thuê trọ tại phường Bình Chuẩn (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) và ở gần 8 năm nay. “Trừ khi có nhà riêng hoặc về quê, tôi mới rời khu nhà trọ này. Ở đây, ông bà chủ tốt bụng lắm. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 đến nay, tháng nào tôi cũng được giảm tiền thuê, có tháng miễn phí 100%. Tháng cuối năm về quê ăn tết, khu trọ không tính tiền” - anh Hà chia sẻ.

Chúng tôi đến một khu nhà trọ khác ở khu phố Tây (phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), được nghe những người đang ở trọ tại đây hết lời khen ngợi chủ nhà. Chị Nguyễn Thị Duyên (quê Quảng Nam), công nhân làm việc tại công ty may mặc cách nhà trọ không xa, cho biết: “Ngoài việc được giảm tiền thuê trọ hàng tháng, bà chủ còn thường xuyên tặng gạo. Mỗi dịp lễ Tết, những người ở trọ đều nhận được quà. Cũng có lúc khó khăn, tôi tính về quê song thấy quý mến những con người nơi đây nên bám trụ lại”.

Theo thống kê tại tỉnh Bình Dương, thời gian qua trên địa bàn có tới gần 1.000 khu nhà trọ miễn giảm tiền cho công nhân lao động khó khăn với tổng số tiền hàng tỷ đồng mỗi tháng. Trong đó, địa bàn có các chủ khu nhà trọ thực hiện hỗ trợ nhiều nhất là TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, thị xã Bến Cát (từ 200 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/phòng/tháng).

Khu nhà trọ mà chị Duyên nhắc đến là của bà Đào Thị Ngọc Trang. Khi chúng tôi đến đây, bà Trang đang chuẩn bị những phần gạo để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Bà Trang cho biết, ngoài những phần quà chuẩn bị để tặng cho công nhân lao động ở trọ, bà còn hỗ trợ hàng tấn gạo cho phiên “Chợ 0 đồng” của địa phương tổ chức dịp tết.

“Gia đình tôi trước đây khó khăn lắm, hơn ai hết tôi hiểu sự vất vả, buồn tủi của những số phận kém may mắn. Bây giờ vẫn còn nhiều khó khăn song tôi nghĩ có nhiều hoàn cảnh còn vất vả hơn nên muốn chia sẻ trên tinh thần lá rách ít đùm lá rách nhiều” - chủ nhà trọ Đào Thị Ngọc Trang tâm sự.

Dậy từ 3 giờ sáng để gói cả trăm cái bánh tét, bà chủ trọ Bùi Thị Bên (ngụ phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, toàn bộ dành cho công nhân, sinh viên, người lao động trong xóm trọ của mình. Không chờ bà chủ lên tiếng, cả xóm trọ đều chung tay tham gia. Người lau lá, người gói bánh, người nhóm củi… tiếng cười vui rộn ràng cả khu trọ.

Bà Bên cũng là người tha hương đi lên từ khó khăn, do đó bà thấu hiểu những cơ cực, vất vả mưu sinh của người lao động. Khu trọ của bà Bên có 35 phòng với hơn 80 người thuê trọ. Nhiều năm liền, bà Bên không tăng giá thuê nhà, thậm chí còn giảm giá để người lao động yên tâm. “Sau khi bánh nấu chín, tôi tặng mỗi phòng trọ 2 đòn bánh để ăn Tết, tổ chức chương trình vui Xuân dành cho người thuê trọ, nhất là những công nhân không về quê” - bà Bên nói.

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều chủ nhà trọ cho biết cũng gặp không ít khó khăn. Có những nơi, chủ nhà trọ vay mượn để xây dựng, hàng tháng phải trả lãi số tiền lớn. Dù vậy, với tinh thần “tương thân tương ái”, chủ nhà trọ vẫn quyết định giảm tiền, giúp công nhân lao động vượt khó.

Lan tỏa sự sẻ chia

Chi hơn 100 triệu đồng để tổ chức tiệc tất niên cho công nhân, ông Nguyễn Thành Tâm (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM) tâm sự, dù năm qua kinh tế khó khăn, công nhân trả phòng về quê rất nhiều nhưng ông vẫn muốn chăm lo thật tốt cho những người ở lại. Đây là năm thứ 18 ông chủ trọ này tổ chức tiệc tất niên dành cho gần 400 người thuê trọ. Ngoài tiệc chiêu đãi, vợ chồng ông Tâm còn chuẩn bị hàng trăm phần quà gồm bánh kẹo, nước mắm, dầu ăn… trị giá 400.000 đồng/phần để tặng các hộ thuê trọ.

Những ngày này, ông Đặng Văn Hương, chủ khu nhà trọ ở phường Tân Thuận Đông (quận 7, TPHCM) cũng tất bật chuẩn bị những phần quà Tết tặng người lao động thuê trọ. Ông Hương bộc bạch: “Tôi luôn xem người ở trọ như người thân, con cháu trong gia đình nên hỗ trợ trong khả năng những gì có thể”.

Với hy vọng san sẻ bớt phần nào vất vả với những người lao động tha hương mưu sinh, ông Hương không tăng giá phòng trọ, đăng ký định mức giá điện nước cho từng phòng trọ.

Để duy trì việc miễn giảm tiền thuê trọ cho công nhân lao động khó khăn, nhiều địa phương tại tỉnh Bình Dương đã thực hiện các mô hình ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ chủ nhà trọ. Đơn cử như tại phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), chính quyền địa phương thực hiện mô hình “Khu nhà trọ nghĩa tình đất Thủ” với quyết tâm chăm lo tốt cho đối tượng khó khăn trên địa bàn. Chủ của 675 khu nhà trọ ở phường này đã đăng ký và thực hiện miễn, giảm tiền thuê trọ, tặng quà tết cho hơn 8.750 phòng trọ với số tiền bình quân 500 nghìn đồng/phòng. Tổng số tiền miễn, giảm gần 4,4 tỷ đồng.

Tương tự, tại xã An Điền (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), địa phương thực hiện phong trào “Chủ nhà trọ giảm tiền giúp người nghèo vượt khó”, nhận được sự tham gia của đông đảo các chủ nhà trọ trên địa bàn. “Năm nay thấy công nhân khó khăn, không được tăng ca, giảm thu nhập do doanh nghiệp thiếu đơn hàng, nên gia đình tôi giảm tiền thuê trọ từ 20% đến 50% tùy vào thời điểm. Ngoài ra, tôi cũng tặng quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn” - bà Đậu Thị Hạnh, chủ khu nhà trọ ở ấp Tân Lập (xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), cho biết.