Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

TPO - Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Trọng Hải.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư, tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Trọng Hải.

Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968. Quê quán tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ học vấn: Sỹ quan chỉ huy - Đại học Biên phòng; Đại học Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Võ Trọng Hải từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An như: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tháng 4/2021, ông Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.