Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Địa phương 1, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.
Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Ban Bí thư, tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Trọng Hải.
Ông Võ Trọng Hải sinh năm 1968. Quê quán tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ học vấn: Sỹ quan chỉ huy - Đại học Biên phòng; Đại học Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
Trước khi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Võ Trọng Hải từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An như: Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tháng 4/2021, ông Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.