Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Tây Tạng

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Tây Tạng. (Ảnh: Xinhua)

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Khu tự trị Tây Tạng, với sự tham dự của hơn 20.000 người, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hỗ Ninh điểm lại những thành tựu đạt được trong nhiều thập kỷ qua và nhấn mạnh vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản.

Ông Vương Hỗ Ninh khẳng định, kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 năm 2012, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, "Tây Tạng đã bước vào giai đoạn phát triển tốt nhất, trải qua những thay đổi lớn nhất và mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho người dân thuộc mọi dân tộc".

Ông cho biết, các dự án và chính sách quốc gia đã làm thay đổi khu vực, nâng cao mức sống của người dân và tạo nên "Tây Tạng xã hội chủ nghĩa hiện đại, năng động".

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều sinh viên, quân nhân và quan chức. Hình ảnh từ camera quan sát cho thấy ông Tập ngồi ở vị trí trung tâm trên bục danh dự tại Quảng trường Cung điện Potala, xung quanh được trang hoàng bằng quốc kỳ và biểu ngữ đầy màu sắc.

Ông Vương cùng các quan chức cấp cao khác tháp tùng ông Tập trong chuyến thăm thủ phủ Lhasa của Tây Tạng từ ngày 20/8.

Khu tự trị Tây Tạng được thành lập vào tháng 9/1965, là một trong năm khu vực dân tộc thiểu số của Trung Quốc.

Ông Tập ​là chủ tịch nước Trung Quốc đầu tiên tham dự lễ kỷ niệm 10 năm một lần. Ông cũng là nhà lãnh đạo duy nhất đến thăm Tây Tạng hai lần, lần trước vào năm 2021, khi diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm thành lập quân đội Trung Quốc.

Các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh nhiều lần nhấn mạnh vai trò chiến lược của Tây Tạng, thể hiện qua khẩu hiệu: "Muốn quản lý đất nước, trước hết phải quản lý biên giới. Muốn quản lý biên giới, trước hết phải ổn định Tây Tạng".

Do có chung đường biên giới với Ấn Độ, khu vực xa xôi hẻo lánh ở miền bắc Trung Quốc từng trở thành nguồn cơn căng thẳng khi hai nước xảy ra tranh chấp lãnh thổ, dẫn đến các cuộc đối đầu quân sự và đụng độ chết người.

Năm nay có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quan hệ hai nước, sau khi Bắc Kinh xác nhận Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vào cuối tháng này. Đó sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Modi tới Trung Quốc sau 7 năm.

Trung Quốc nhấn mạnh sự thống nhất giữa các nhóm sắc tộc và đưa Tây Tạng hội nhập với cả nước. Ông Vương Hộ Ninh đề cập điều này trong bài phát biểu hôm nay.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải "Hán hóa tôn giáo" và tích cực thúc đẩy sự hòa hợp tôn giáo, nhắc lại thông điệp của ông Tập đưa ra ngày 20/8, Tân Hoa Xã đưa tin.

Ông Tập Cận Bình chỉ đạo thúc đẩy sử dụng tiếng Quan Thoại, tăng cường trao đổi kinh tế, văn hóa và con người của Tây Tạng, tạo nên sự thống nhất dân tộc. Ông còn nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển Phật giáo Tây Tạng phù hợp với chủ nghĩa xã hội.