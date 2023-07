Chủ tịch TPHCM ký văn bản 'khẩn' về lập Sở An toàn thực phẩm

TPO - Việc thành lập Sở An toàn thực phẩm được xem là bước tiếp nối của mô hình thí điểm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.

Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM vừa có tờ trình khẩn gửi Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TPHCM và Nghị định số 158 của Chính phủ.

Tờ trình do ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND thành phố ký gửi, trình Ban Thường vụ Thành uỷ xem xét, cho ý kiến về việc UBND thành phố dự kiến báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở An toàn thực phẩm thành phố.

Việc thành lập cơ quan này được xem là bước tiếp nối của mô hình thí điểm và kéo dài thời gian thí điểm hoạt động Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM, việc xây dựng Đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM là nhằm tháo gỡ những khó khăn và phát huy tối đa những hiệu quả đạt được sau 6 năm thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cũng như căn cứ Chỉ thị số 17 ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Về quy trình thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM, ngày 24/6 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, theo đó chấp thuận cho thành phố được thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Đây là căn cứ để UBND trình HĐND TPHCM (dự kiến tại kỳ họp cuối năm 2023) quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM.

Liên quan đến trình tự, thủ tục thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM, sau khi có ý kiến chấp thuận của của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM trình HĐND TPHCM quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc chính quyền thành phố.

Sau khi Sở An toàn thực phẩm được thành lập, trong vòng 30 ngày làm việc, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM có trách nhiệm bàn giao công việc, nhân sự liên quan trên cơ sở chuyển bộ phận thực hiện nhiệm vụ an toàn thực phẩm từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM theo nguyên tắc nguyên trạng (nhiệm vụ, bộ máy và biên chế).