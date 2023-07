TPHCM chuẩn bị thành lập Sở An toàn thực phẩm

TPO - Thông tin trên được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu ra tại Kỳ họp thứ 10 của HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuẩn bị thành lập Sở An toàn thực phẩm

Chiều 11/7, thông tin tại kỳ họp thứ 10 của HĐND TPHCM khóa X, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố đang hoàn thành các thủ tục để thành lập Sở An toàn thực phẩm.

“Sau khi Nghị quyết 98 của Quốc hội có hiệu lực, hiện nay UBND TP đang khẩn trương, hoàn thành các thủ tục để thành lập Sở An toàn thực phẩm, phấn đấu sẽ trình HĐND TP trong tháng 9 tới đây”- ông Phan Văn Mãi cho biết.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong Nghị quyết này, Quốc hội đã quyết định về tổ chức bộ máy chính quyền của TP.

Theo đó, HĐND TP được quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm (hiện nay là Ban Quản lý An toàn thực phẩm) - cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

HĐND TPHCM sẽ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở chuyển chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm từ Sở Y tế, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Công Thương cho Sở An toàn thực phẩm.

Kiên quyết xử lý tình trạng "thẩm mỹ chui"

Phát biểu tại phiên họp, ông Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã thông tin về các vấn đề cử tri quan tâm.

Theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, hiện nay trên địa bàn thành phố có hai nhóm cơ sở cung ứng dịch vụ thẩm mỹ. Trong đó, nhóm cơ sở có các bác sĩ chuyên khoa đảm trách gồm 598 cơ sở (do Bộ Y tế và Sở Y tế thẩm định và cấp phép hoạt động).

Bên cạnh đó, có các loại hình dịch vụ thẩm mỹ không do các bác sĩ chuyên khoa đảm trách, bao gồm 2.175 cơ sở spa, chăm sóc da, 516 cơ sở phun, xăm, 3796 cơ sở dịch vụ gội đầu, làm móng, cắt tóc,… Tổng cộng có 6.490 cơ sở do UBND các quận huyện và TP Thủ Đức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo quy định hiện hành, các cơ sở này hoạt động không cần cơ quan chuyên môn y tế thẩm định và cấp phép.

Theo ông Tăng Chí Thượng, hiện nay tình trạng “thẩm mỹ chui” ngày càng tinh vi và dùng nhiều cách để né tránh sự quản lý từ cơ quan chức năng.

“Gần đây vào ngày 27/6, Sở Y tế nhận được báo cáo nhanh từ một bệnh viện tư nhân về một trường hợp tử vong liên quan đến tai biến do sử dụng dịch vụ thẩm mỹ chui trái phép. Người bệnh ở Cà Mau, đến khám ở một cơ sở thẩm mỹ ở Cà Mau và hẹn lên một khách sạn ở TPHCM để làm thủ thuật thẩm mỹ. Sau đó, tai biến xảy ra, người bệnh được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi”- Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng nêu thực trạng.

Cũng theo ông Thượng, dư luận đang rất bức xúc trước các hành vi trái pháp luật khi đã có những người không có chứng chỉ hành nghề lén lút thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở không phải y tế, thậm chí trong khách sạn, nhà trọ và đã gây ra những tai biến, thậm chí gây tử vong cho người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ.

Về các giải pháp xử lý đối với hoạt động “thẩm mỹ chui”, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng đã đến lúc cần phải có thêm những giải pháp quyết liệt hơn, phối hợp chặt chẽ và đồng bộ hơn giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

“Thanh tra Sở Y tế và Phòng y tế các quận, huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở không phép, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn và chất lượng về phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định. Sở Y tế tiếp tục triển khai đánh giá chất lượng các cơ sở thẩm mỹ do Sở Y tế cấp phép và công khai kết quả cho người dân biết để chọn lựa khi có nhu cầu”- ông Tăng Chí Thượng cho biết.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Y tế TP cũng kiến nghị Công an TP cần có thêm những giải pháp giúp tăng cường quản lý và kịp thời ngăn chặn những hoạt động thẩm mỹ không phép tại các khách sạn, nhà trọ, khu dân cư….

Đồng thời, kiến nghị UBND các quận huyện và TP Thủ Đức xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân trong lĩnh vực y tế nhằm tạo ra môi trường hỗ trợ từ cộng đồng kịp thời phát hiện và báo cáo các dấu hiệu nghi ngờ có hoạt động thẩm mỹ trái phép tại các khách sạn, nhà trọ,... Khuyến khích người dân, người lao động tại các khách sạn, nhà trọ,…khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ cung cấp thông tin, phản ánh về các hoạt động đáng ngờ cho các cơ quan chức năng.

“Ngoài ra, Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, Sở Thông tin Truyền thông và các Sở liên quan nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ (như sử dụng trí tuệ nhân tạo,…) để nhận diện, phân loại và sàng lọc các nội dung quảng cáo liên quan đến hoạt động thẩm mỹ chưa được cấp phép”- Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin thêm.