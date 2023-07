Thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm ở TPHCM

Theo đại biểu Lê Xuân Viên, với lợi thế là trung tâm hành chính - kinh tế - văn hoá, quận 1 có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, du lịch, đặc biệt là kinh tế đêm nhưng khu vực trung tâm TPHCM cũng sẽ đối mặt nguy cơ ô nhiễm, ùn tắc... “Quận có giải pháp nào để giảm áp lực lên cơ sở hạ tầng cũng như phát triển kinh tế để đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân”, đại biểu Viên chất vấn.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh khẳng định, hiện nay địa phương có nhiều tài nguyên để phát triển du lịch. Quận cũng định hướng phát triển theo hướng kinh tế thương mại, dịch vụ và du lịch ở mức cao và đã phối hợp Sở Du lịch thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch… nhằm phát triển du lịch nhưng không gây áp lực lên hạ tầng. Theo ông Thanh, sắp tới, quận 1 sẽ hoàn thiện đề án quản lý khu vực trung tâm, đề án quản lý kinh tế đêm. “Đây là những đề án quan trọng. Quận sẽ kích hoạt điều hành hoạt động kinh tế ban đêm, góp phần phát triển du lịch cũng như phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”, ông Thanh cho hay.

Sẽ ra mắt công viên chuyên đề

Lãnh đạo quận 1 cũng cho biết, chính quyền địa phương sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại - đầu tư dành cho các cơ sở ngành nghề phục vụ ăn uống, thực phẩm, qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa ẩm thực trên địa bàn. Cùng với việc tiếp nhận các công viên do Sở Xây dựng chuyển giao, địa phương sẽ khảo sát và xây dựng các công viên chuyên đề. Quý I/2024, quận 1 sẽ ra mắt công viên chuyên đề vườn nghệ thuật tại công viên Lý Tự Trọng. Ngoài ra, cuối năm nay, quận 1 sẽ ra mắt sản phẩm du lịch với tên gọi “Quận 1 - Sắc màu về đêm” trên cơ sở kết hợp các điểm tham quan vui chơi, giải trí, mua sắm…, qua đó giúp du khách có thêm trải nghiệm về đêm ở khu vực trung tâm.

Về việc quản lý phố đi bộ Bùi Viện - một trong những địa bàn phức tạp của quận 1, ông Thanh cho biết nơi đây là điểm vui chơi của giới trẻ gắn với các hoạt động giải trí sôi động. Để quản lý tốt khu vực này, quận đã giao Công an quận mở các đợt, chiến dịch kiểm tra các hoạt động ở khu vực này và đã xử lý nhiều cơ sở, địa điểm kinh doanh cho khách sử dụng sisha, bóng cười và các hoạt động thu hút khách phản cảm. “Sắp tới, quận cũng xây dựng đề án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đưa nơi này trở thành khu vui chơi, giải trí lành mạnh, là sân chơi cho người dân thành phố”, ông Thanh nói.

Về đề án quản lý khu vực trung tâm, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, quận sẽ tái bố trí khu phố Nguyễn Huệ cũng như các tuyến đường nhánh, tạo ra các không gian chuyên đề để tạo nên những khu vực cho phép bán quà lưu niệm, dựng các quầy thực phẩm cùng các khu vực vui chơi giải trí, đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng... Trong thời gian chờ triển khai đề án, quận đã chỉ đạo lực lượng trật tự đô thị tăng cường tần suất kiểm tra, xử lý các trường hợp bán hàng rong, xe đẩy gây mất an ninh trật tự cũng như chỉ đạo Công an quận, phường Bến Nghé tăng cường kiểm tra, xử lý việc gây rối trật tự công cộng, đỗ xe dưới lòng đường…

Tham gia trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định, ngành du lịch thành phố xác định kinh tế đêm là hướng chính tập trung phát triển của ngành nhằm gia tăng chi tiêu của du khách. Một số quận, huyện đã được lãnh đạo TPHCM chỉ đạo thực hiện đề án hình thành các tuyến phố đi bộ gắn với các hoạt động văn hoá - thể thao, mua sắm để phục vụ phát triển du lịch. “Ngành du lịch sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương xây dựng các mô hình, sản phẩm để nâng cao hiệu quả cho hoạt động kinh tế đêm và chú trọng xây dựng quy chế nhằm đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, các quy định về gia hạn thời gian hoạt động của các cơ sở kinh doanh tại các khu vực thí điểm kinh tế ban đêm…”, bà Hoa cho hay.

Trao đổi tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, UBND thành phố đã giao UBND quận 1 xây dựng đề án tiếp nhận, quản lý khu vực trung tâm, không chỉ đảm bảo an ninh trật tự mà còn phải phát huy các hoạt động, trong đó có kinh tế đêm, kinh tế sông nước và phải là nơi đóng trụ sở của các tập đoàn kinh tế, tổ chức quốc tế.

Thẩm mỹ “chui” hoạt động ngày càng tinh vi

Ngày 11/7, báo cáo tại kỳ họp, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ “chui” ở thành phố ngày càng tinh vi. Ngành y tế đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công tác quản lý loại hình dịch vụ này. Hiện nay, toàn thành phố có tổng cộng 7.087 cơ sở cung ứng dịch vụ liên quan thẩm mỹ, trong đó chỉ có 598 cơ sở là do Bộ Y tế và Sở Y tế cấp phép hoạt động (chiếm chưa đến 15%). Hơn 85% cơ sở do UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, các sai phạm chủ yếu xảy ra ở các cơ sở thẩm mỹ không cần cơ quan chuyên môn cấp phép. Điều đáng lo ngại là hoạt động thẩm mỹ “chui” đang có xu hướng chuyển vào các cơ sở có thể né tránh cơ quan quản lý nhà nước như khách sạn, nhà trọ. Sở Y tế kiến nghị Công an TPHCM có giải pháp quản lý và kịp thời ngăn chặn hoạt động thẩm mỹ không phép tại các khách sạn, nhà trọ, khu dân cư. Vân Sơn