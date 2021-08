Chủ tịch TPHCM: ‘Chỉ có giãn cách xã hội mới ngăn chặn được dịch bệnh’

TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, chỉ có giãn cách xã hội TPHCM mới ngăn chặn được dịch bệnh COVID-19 vì biến thể Delta lây lan rất nhanh.

Ngày 13/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đã đến thăm, tìm hiểu năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Phú Nhuận số 1 vừa được khánh thành đưa vào sử dụng ngày 12/8 tại trường THPT Phú Nhuận.

Tại đây, ông Nguyễn Thành Phong đã động viên tinh thần và bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại “vùng xanh” thuộc phường 4, quận Phú Nhuận.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Quận Phú Nhuận, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong lưu ý chính quyền quận Phú Nhuận phải quan tâm chăm lo cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh và quan tâm nhiều hơn đến bệnh nhân F0 có bệnh nền để giảm số ca tử vong do dịch bệnh.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM nhấn mạnh: “Chỉ có giãn cách xã hội mới ngăn chặn được dịch bệnh, vì hiện nay biến thể Delta lây lan rất nhanh, đồng thời, quận Phú Nhuận cần tiếp tục quan tâm đến ca bệnh nặng, có bệnh nền bởi nếu có bệnh nền, sức khỏe bệnh nhân sẽ chuyển biến nguy hiểm rất nhanh”.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, các quận huyện và TP Thủ Đức cần quan tâm đến việc quản lý bệnh nhân F0 điều trị tại nhà. Các tổ phản ứng nhanh ở các địa phương cần phân theo từng nhóm địa chỉ theo dõi bệnh nhân và nắm thực tế từng nhóm địa chỉ, nếu có vấn đề thì ứng phó nhanh để hạn chế nguy cơ bệnh nhân tử vong tại nhà.

Ngoài ra, ngành y tế TPHCM và các địa phương cần theo dõi sức khỏe, tư vấn sức khỏe, chăm lo an sinh xã hội cho người dân. Đối với bệnh nhân F0, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu trong trường hợp cách ly tại nhà thì chính quyền địa phương phải có giải pháp đi chợ giúp dân, theo dõi sức khỏe, chăm lo bảo đảm để người bệnh không ra khỏi nhà nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.

Thừa nhận nhiều người gặp khó khăn do các biện pháp phòng chống dịch, ông Nguyễn Thành Phong cho biết TPHCM đã triển khai “túi an sinh” để hỗ trợ người dân, đặc biệt là lao động tự do, hộ nghèo, lao động tại các phòng trọ khu lao động nghèo…

“Quận Phú Nhuận phải lưu ý, có những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian chống dịch nên chúng ta có trách nhiệm quan tâm, hỗ trợ, tuyệt đối không bỏ sót hộ nào gặp khó khăn mà không được hỗ trợ. Để làm được điều này phụ thuộc nhiều vào từng phường, khu phố, nắm chắc dịa bàn, từng trường hợp, hoàn cảnh, phải giải quyết cho công bằng, chính xác, đúng đối tượng”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong lưu ý.

Quận thứ 2 hoàn thành tiêm vắc xin

Báo cáo với Chủ tịch UBND TPHCM tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Đông Tùng cho biết quận có 25 tổ dân phố có khu phong tỏa, 803/828 tổ dân phố an toàn (không có khu vực phong tỏa).

Tính đến ngày 12/8, quận Phú Nhuận có 1.587 ca nhiễm, trong đó đang điều trị là 939 người, đã điều trị xong 628 người (230 người được điều trị khỏi ở bệnh viện dã chiến, khu cách ly F0 của quận). Hiện nay, có 71 F0 đang điều trị ở bệnh viện dã chiến của quận Phú Nhuận, 241 bệnh nhân F0 đang ở khu cách ly của quận và có 178 ca F0 đang điều trị tại nhà.

Quận Phú Nhuận có 2 khu cách ly tập trung cho F1, F0 và 2 bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 với 430 giường. Về công tác tiêm chủng, Phú Nhuận cũng đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt tỷ lệ 96,49%.

Bên cạnh đó, quận và 13 phường của quận đã thành lập Trung tâm tiếp nhận và cấp phát hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Về mở rộng “vùng xanh” trên bản đồ COVID-19, ông Nguyễn Đông Tùng cho biết đến nay quận Phú Nhuận đã có 216/751 hẻm thuộc 268/828 tổ dân phố đăng ký thực hiện “vùng xanh”.

Trước đó vào ngày 12/8, UBND Quận 11 cũng cho biết đã hoàn thành việc tiêm mũi 1 vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Tỷ lệ người dân tiêm mũi 1 trên địa bàn quận 11 đạt hơn 96%