Chủ tịch tỉnh Hậu Giang thông tin vụ giám đốc CDC nộp lại 'túi quà' 450 triệu của Việt Á

TPO - Sau khi Giám đốc CDC Hậu Giang "giao nộp" túi quà đựng 450 triệu đồng của Công ty Việt Á, hiện cơ quan công an tỉnh này vẫn đang trong quá trình thực hiện quy trình xử lý vụ việc theo mức độ vi phạm…

Liên quan đến việc xử lý “túi quà” của Công ty Việt Á gửi cho Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang, thông tin qua điện thoại với Tiền Phong ngày 9/5, ông Đồng Văn Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho hay, hiện Công an tỉnh đang xử lý vụ việc.

“Hiện UBND tỉnh mới gửi kết quả cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đoàn thanh tra để họ xử lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Còn công an thì xử lý theo mức độ vi phạm. Hiện các cơ quan đang thực hiện” – ông Thanh cho biết.

Về lý do trong kết luận thanh tra (về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch bệnh COVID-19) không đề cập đến vụ việc trên, ông Thanh nói rằng: “Vì những nội dung của công an thì công an làm nên không cộng hết vào trong kết luận thanh tra, kết luận thanh tra chỉ ghi nhận số liệu của đơn vị báo cáo thôi.”

Khi được hỏi vụ việc đã báo cáo trung ương chưa, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện công an đang xử lý nên khi nào có kết quả thì Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an…

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 8/5, trả lời Tiền Phong qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Lành – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hậu Giang xác nhận thông tin việc một người tên Nguyên thuộc Công ty Việt Á từng mang một túi quà bên trong có 450 triệu đồng đến nhà ông và nói là “bồi dưỡng anh em chống dịch”... Nhưng ngay sau đó, ông Lành đã báo cáo UBND tỉnh và bàn giao mang túi quà cho cơ quan công an.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Hậu Giang, trong hai năm 2020 và 2021, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang thực hiện 47 gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vắc xin..., với tổng kinh phí hơn 149 tỷ đồng. Có 3 đơn vị (Sở Y tế, CDC tỉnh và Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy) ký 7 hợp đồng mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm… của Công ty Việt Á với số tiền hơn 11,4 tỷ đồng và đã thanh toán gần 11 tỷ đồng cho công ty này. Trong đó, Sở Y tế đã ký 3 hợp đồng với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng; CDC tỉnh ký 2 hợp đồng với số tiền gần 3,4 tỷ đồng...