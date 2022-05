Hậu Giang: 3 đơn vị chi hơn 11 tỷ đồng mua kit test của Việt Á

TPO - TIN NÓNG ngày 5/5: Bắt giữ hai nghi can vụ thanh niên tử vong do truy đuổi cướp; Tận cùng sự ác độc của ‘dì ghẻ’ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và người tình; Người đàn ông bị đâm tử vong vì sàm sỡ nữ nhân viên quán nhậu...

TPO - Ngày 5/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan điều tra công an tỉnh này đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra xử lý một đối tượng có hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

TPO - Từ hình ảnh, tang vật thu tại hiện trường, Công an quận 12, TPHCM đã xác định và bắt giữ hai nghi can thực hiện vụ cướp giật điện thoại khiến nam thanh niên tử vong trong lúc truy đuổi.

TPO - Trưa 5/5, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã xác định được tài xế taxi bị hai nữ du khách người Nga tố cáo chiếm đoạt hai chiếc điện thoại vào rạng sáng cùng ngày, khi họ nhờ sạc pin trong khi vào khách sạn đổi tiền.

TPO - Công an tỉnh Cao Bằng thống nhất đánh giá, ông Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an…làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an và cần phải được xử lý nghiêm.