Giám đốc CDC Hà Giang cùng hai thuộc cấp nhận 770 triệu hoa hồng của Công ty Việt Á

TPO - Công an tỉnh Cao Bằng thống nhất đánh giá, ông Đặng Đình Đoàn, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng có một số vi phạm về quy trình công tác, quy tắc ứng xử của lực lượng công an…làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng công an và cần phải được xử lý nghiêm.