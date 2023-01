Chủ nhật Đỏ Tây Nguyên: 3 chị em đội mưa, vượt 20 km đi hiến máu

TPO - Dưới tiết trời lất phất mưa, hàng trăm tình nguyện viên ở các buôn làng Tây Nguyên hối hả về điểm hiến máu mang tên Chủ nhật Đỏ lần thứ XV. Nhiều tình nguyện viên vượt hàng chục cây số, có những trường hợp cả gia đình cùng đi hiến máu.

Những cán bộ đi đầu

Sáng 5/1, tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) diễn ra chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XV, năm 2023. Có mặt từ rất sớm tại điểm hiến máu, anh Cao Mạnh Quân- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar) cho biết, tranh thủ hiến sớm để về cơ quan tham gia cuộc họp hội đồng. Anh Quân thuộc nhóm máu hiếm, đã 27 lần cho máu.

“Tôi hiến máu từ năm 2004, khi còn là Bí thư Đoàn thanh niên xã Quảng Tiến. Tôi cũng là thành viên Ngân hàng máu sống của BV Đa khoa huyện Cư M’gar. Tại địa phương, phong trào hiến máu nhân đạo rất sôi nổi. Hôm nay, toàn xã có 80 người đăng ký hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ”, anh Quân cho hay.

Cũng nhiều lần tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ, anh Ninh Tiến Đạt- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên niên thị trấn Quảng Phú (huyện Cư M’gar) cho biết, lần hiến này là thứ 15. Mỗi khi có phong trào hiến máu nhân đạo, anh Đạt tích cực cùng lực lượng đoàn viên trên địa bàn thị trấn chuẩn bị tốt công tác hậu cần như: Sắp xếp bàn ghế, dọn dẹp vệ sinh hội trường; hướng dẫn người dân làm thủ tục hiến máu, hỗ trợ phát quà…

Phó Bí thư Đoàn thị trấn Quảng Phú cho biết thêm, bản thân hiến máu từ thời sinh viên. Với anh, hiến máu mang giá trị cao đẹp, góp một phần cho cộng đồng. Anh mong rằng chương trình ý này sẽ tiếp tục lan tỏa, giúp đỡ được nhiều bệnh nhân cần máu.

Để tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ, cô giáo Nguyễn Thị Khuyên chạy xe máy hàng chục cây số từ TP Buôn Ma Thuột đến điểm hiến máu- Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện Cư M’gar. Cô Khuyên công tác tại Trường THCS Ngô Mây (xã Ea M’droh, cách điểm hiến máu khoảng 30km).

“Sáng nay, tôi tranh thủ đi hiến sớm, rồi chạy về trường chuẩn bị buổi chiều coi thi học kỳ. Tôi bắt đầu hiến máu từ thời sinh viên và duy trì cho đến nay đã 26 lần hiến. Hiến xong, tôi thấy rất hạnh phúc vì góp phần nhỏ của mình cho cộng đồng, và hiểu sâu hơn về ý nghĩa của việc hiến máu. Bởi với tôi chỉ là một giọt máu nhưng với người bệnh đó là cả mạng sống, nên sẽ cố gắng sắp xếp thời gian đi hiến máu”, cô Khuyên tâm sự.

Cũng công tác tại xã vùng sâu của huyện Cư M’gar, thầy Nguyễn Đức Thuần (53 tuổi) đã 6 lần hiến máu chia sẻ: “Tranh thủ đi hiến sớm để còn về trường làm việc. Với tôi, giọt hồng cho đi, tình thương ở lại. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu nếu đủ sức khỏe và sắp xếp được thời gian và công việc”.

Cả gia đình hiến máu

Từ sáng sớm, ba chị em Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar) cùng đi hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ. Chị Nguyễn Hồng Nhung hiến máu 14 lần, chị Hải 12 lần, chị Ánh 10 lần. “Hiến máu là nghĩa cử cao đẹp, nên mỗi khi có đợt, chị em chúng tôi sẽ đi hiến. Nay công việc bận rộn nhưng chúng tôi cố gắng sắp xếp để tham gia”, chị Nhung cho biết.

Những năm gần đây, vợ chồng thiếu tá Trần Đức Thắng, Phó Công an xã Ea Drơng (huyện Cư M'gar) đều đặn tham gia hiến máu 2 lần/năm. Thiếu tá Thắng có trên 10 lần hiến máu, còn vợ - chị Nguyễn Thị Hà Lý (công tác tại UBND xã Cư M’gar) đã hiến 6 lần.

“Hôm nay, vợ chồng tôi tranh thủ hiến máu rồi về cơ quan tiếp tục công việc. Hiến máu là một việc làm có ích cho xã hội, bản thân tôi khi còn đủ điều kiện sẽ tiếp tục tham gia. Ngoài vợ chồng tôi, các anh chị em, dâu, rể trong gia đình… đều nhiệt tình đi hiến máu”, chị Lý thông tin thêm.

Tại chương trình Chủ nhật Đỏ năm nay ở Tây Nguyên còn có lực lượng vũ trang như công an, quân đội tham gia. Trung úy Châu Quang Huy, Đội tổng hợp Công an huyện Cư M’gar có 6 lần hiến máu cho biết, hiến máu sớm để về cơ quan tiếp tục công việc. Hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp, giúp cho những bệnh nhân cần máu, nên hôm nay, Công an huyện Cư M’gar có hơn 20 cán bộ chiến sĩ tham gia.

Kết thúc chương trình Chủ nhật Đỏ tại huyện Cư M’gar, Ban tổ chức thu về 362 đơn vị máu. Do năm nay ban tổ chức dự kiến chỉ lấy 300 đơn vị máu tại huyện Cư M'gar nên kết thúc chương trình, nhiều người vẫn chưa thể hiến, ra về trong tiếc nuối.

Chủ nhật Đỏ do Báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố, các trường đại học… tổ chức trên quy mô toàn quốc. Tại Đắk Lắk, Báo Tiền Phong phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tại 4 điểm. Điểm đầu được tổ chức tại Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (30/12), huyện Cư M’gar là điểm thứ 2; tiếp đến Trường ĐH Tây Nguyên (ngày 8/1) và huyện Ea Kar ngày 11/1.

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, BIDV chi nhánh Đắk Lắk, Cty Cổ phần Dược –Vật tư Y tế Đắk Lắk, Cty Bảo Việt nhân thọ Đắk Lắk…