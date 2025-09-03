Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô

Đình Phong

TPO - Sau nhiều năm bàn giao cho khách hàng, dự án The Diamond Point phường Phúc Lợi (Hà Nội) đến nay còn nhiều căn liền kề với giá triệu USD vẫn trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan khiến chủ đầu tư "đau đầu".

tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang15.jpg
Dự án The Diamond Point tại phường Phúc Lợi (Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư BĐS Song Long làm chủ đầu tư có vị trí đắc địa nằm trên phố Phạm Hinh.
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang7.jpg
Dự án The Diamond Point có diện tích khoảng 1,6ha với khoảng 128 lô liền kề, biệt thự với diện tích từ hơn 100m2-230m2, được bàn giao cho khách hàng từ năm 2022. Theo khảo sát, mỗi căn liền kề, biệt thự tại đây đang được rao bán có giá lên đến cả triệu USD.
du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang1.jpg
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang.jpg
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang9.jpg
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang10.jpg
Thế nhưng, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, sau nhiều năm bàn giao Dự án The Diamond Point đến nay vẫn còn nhiều căn nhà bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan khiến chủ đầu tư "đau đầu".
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang14.jpg
Hình ảnh cỏ dại phủ kín cửa kính một căn nhà tại dự Dự án The Diamond Point.
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang4.jpg
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang11.jpg
Bên trong một căn nhà triệu USD để "trồng cỏ".
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang2.jpg
Trước tình trạng này, để đảm bảo an toàn tài sản và cảnh quan chung, chủ đầu tư Dự án The Diamond Point mới đây có thông báo, đề nghị chủ sở hữu những căn nhà chưa đưa vào sử dụng có biện pháp khắc phục.
tp-du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang12.jpg
Theo đó, chủ đầu tư yêu cầu khách hàng chủ động kiểm tra, khắc phục tình trạng bung cửa, dọn dẹp cỏ dại và bảo dưỡng nhà ở thường xuyên kể cả khi nhà ở chưa được sử dụng.
du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang3.jpg
du-an-the-diamond-point-phuc-dong-bo-hoang6.jpg
Trường hợp không thể trực tiếp quản lý, chủ sở hữu nhà ở có thể uỷ quyền cho cá nhân hoặc đơn vị khác thực hiện công việc quản lý, chăm sóc nhà ở.
Đình Phong
#Bất động sản #dự án #liền kề bỏ hoang #liền kề triệu USD

Xem thêm

Cùng chuyên mục