Chủ đầu tư 'đau đầu' với khu biệt thự, liền kề triệu đô bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm giữa Thủ đô

TPO - Sau nhiều năm bàn giao cho khách hàng, dự án The Diamond Point phường Phúc Lợi (Hà Nội) đến nay còn nhiều căn liền kề với giá triệu USD vẫn trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm gây mất mỹ quan khiến chủ đầu tư "đau đầu".