Chủ 5 đại lý phân phối xe máy điện dự đoán: Xe máy điện VinFast sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân

Theo anh Nguyễn Văn Hội, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hùng, sản phẩm của hãng xe Việt hút khách nhờ chất lượng tốt, bền bỉ, ít hỏng vặt, lại có giá tốt, bảo hành dài, chi phí vận hành thấp. Đó là lý do chuỗi 5 đại lý xe máy điện VinFast tại Phú Thọ của anh ngày càng ăn nên làm ra với doanh số hiện tại lên tới hàng trăm xe mỗi tháng.

Anh Nguyễn Văn Hội, chủ sở hữu 5 cửa hàng kinh doanh xe máy điện VinFast

- Sau 6 năm kinh doanh, anh nhận thấy thị trường xe máy điện VinFast đã thay đổi như thế nào?

Thị trường bây giờ không còn nghi ngờ xe điện nữa, mà ngược lại xu hướng chuyển từ xăng sang điện đang diễn ra nhanh hơn tôi từng nghĩ.

Thời điểm mới khai trương, mỗi tháng bán được chục chiếc là mừng rồi. Doanh số sau đó ngày càng tăng mạnh. Vài năm trở lại đây, đặc biệt là từ giữa năm 2025, tình hình thay đổi càng rõ rệt, doanh số trung bình mỗi tháng của hệ thống đại lý của tôi đạt khoảng 500-600 xe. Tổng 10 tháng đầu năm đã bán được hơn 4.000 xe, gấp 3-4 lần so với cùng kỳ trước đó.

Một phần là do mạng lưới trạm sạc được mở rộng mạnh, đi kèm các chương trình ưu đãi hấp dẫn từ VinFast khiến giá xe của một số mẫu tốt đến mức khách hàng “không thể từ chối”.

- Sau nhiều năm đồng hành cùng xe điện Việt, theo anh, đâu là yếu tố khiến khách hàng quyết định chọn xe VinFast thay vì thương hiệu khác?

Tôi nghĩ có ba yếu tố then chốt. Thứ nhất, chất lượng và thương hiệu Việt. Xe máy điện VinFast được khách hàng nhận xét là bền bỉ và chắc chắn, ít hỏng vặt, vận hành êm và tiết kiệm.

Thứ hai, người Việt có thói quen “so giá trước, đánh giá sau”. Không chỉ có giá tốt hơn, chất lượng xe VinFast vượt trội hơn so với những chiếc xe cùng phân khúc, nên khách hàng gần như không còn lý do để từ chối.

Thứ ba, dịch vụ và bảo hành. Khách hàng được bảo hành toàn bộ xe trong 5 năm (với pin LFP) hoặc 3 năm (với các dòng xe khác), hoặc 6 năm cho xe và 8 năm cho pin với các dòng mới. Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng xe cũng rất thấp.

- Có kỷ niệm hay phản hồi nào từ khách hàng khiến anh vẫn nhớ tới hiện tại không?

Rất nhiều. Nhưng tôi nhớ có một khách hàng đến cửa hàng chỉ định mua 1 xe, nhưng khi trải nghiệm xong, họ quay sang nói muốn mua liền 3 xe một lúc. Cảm giác đó với người bán hàng và gắn bó với xe điện từ những ngày đầu như tôi rất đặc biệt.

Hay có những khách hàng ban đầu còn do dự, nhưng khi biết về mức giá và chi phí quá tốt, họ quyết định đặt xe ngay trong ngày. Với tôi đó là niềm vui không nhỏ bởi rõ ràng, niềm tin của khách hàng đã thay đổi hoàn toàn.

Thị trường xe điện sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân

Anh Hội đánh giá tiềm năng của thị trường xe điện vẫn còn rất lớn

- Nhìn về 3 năm tới, anh nghĩ thị trường xe điện Việt Nam sẽ có thay đổi ra sao?

Tôi tin năm 2026 sẽ còn bùng nổ mạnh hơn 2025. Hiện tại, mỗi đại lý như chúng tôi đang bán hàng nghìn xe mỗi năm, nhưng sang năm, con số này có thể lên tới hàng vạn. Tôi tin tốc độ tăng trưởng của thị trường xe điện Việt Nam trong vài năm tới sẽ không chỉ theo cấp số cộng mà là cấp số nhân.

- Để tận dụng được tiềm năng tăng trưởng to lớn đó, anh và các đại lý tính toán sẽ cần chuẩn bị những gì?

Chính chúng tôi cũng phải tự làm mới mình và làm tốt hơn dịch vụ khách hàng. Ví dụ, để thu hút khách hàng, các đại lý phân phối cần có thêm nhiều chương trình hấp dẫn. Tại cơ sở 5 xã Tề Lỗ, chúng tôi đang triển khai chương trình tri ân khách hàng cũ, khi mua xe mới sẽ được tặng phụ kiện hoặc quà tặng. Với khách hàng mới, sẽ được miễn phí bảo dưỡng định kỳ trong thời gian đầu.

Bên cạnh đó, các cửa hàng của tôi còn có dịch vụ cứu hộ xe và chăm sóc khách hàng. Mục tiêu không chỉ là bán được xe, mà là xây dựng mối quan hệ lâu dài với người dùng, để họ yên tâm khi chọn xe điện VinFast và đại lý phân phối như chúng tôi.

- Cảm ơn những chia sẻ của anh!