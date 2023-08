Chồng dùng dao phay chém trọng thương vợ do mâu thuẫn gia đình

TPO - Mâu thuẫn gia đình, Lê Đức Từ (ngụ thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh TT-Huế) dùng dao phay chém nhiều nhát gây thương tích cho người vợ rồi lên xe máy rời nhà bỏ trốn.

Chiều 21/8, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng nghiệp vụ thuộc đơn vị phối hợp Công an huyện Quảng Điền vừa vào cuộc điều tra vụ chồng dùng dao chém vợ gây thương tích rồi bỏ trốn xảy ra trên địa bàn thị trấn Sịa, Quảng Điền.

Vào rạng sáng cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình, Lê Đức Từ (SN 1963) dùng dao phay chém nhiều nhát, trong đó có nhát chém vào phần đầu của bà Trần Thị T. (SN 1966, vợ của Từ, cả hai cùng ngụ thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) dẫn đến thương tích nặng. Sau khi chém vợ trọng thương, Từ lên xe máy rời nhà bỏ trốn.

Nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh TT-Huế phối hợp với Công an huyện Quảng Điền, Công an thị trấn Sịa có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Tại nhà của Từ, cơ quan điều tra thu giữ cây dao phay cán gỗ, lưỡi bằng kim loại dài khoảng 30 cm, trên lưỡi dao có dính máu và tóc. Bà Trần Thị T. hiện cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT-Huế đã tạm giữ Lê Đức Từ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, bà Trần Thị T. làm nghề thu mua hến trên phá Tam Giang, còn Từ không có công việc ổn định. Hai vợ chồng sống khép kín, ít chuyện trò, tiếp xúc với bà con xóm giềng.