Vợ liệt nửa người bị chồng chém tử vong

TPO - Người phụ nữ bị tai biến, liệt nửa người bị chồng chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Ngày 14/1, ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, khiến một người phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người thân và người dân phát hiện bà Lương Thị X. (SN 1971, trú bản Lam Hợp, xã Tri Lễ) tử vong, trên thi thể có nhiều vết nghi dao chém.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quế Phong đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vào cuộc điều tra.

Nghi phạm trong vụ án mạng này được xác định là ông Lương Văn N. (SN 1971, chồng bà X.). Hiện ông N. đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Chính quyền địa phương cho biết, vợ chồng ông N. có 5 người con, bà X. bị tai biến, liệt nửa người.