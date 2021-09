Chính sách hỗ trợ hết hạn, người ở trọ tại Bình Dương có được nhận tiền?

TPO - Tại Bình Dương, người lao động tự do, mất việc, ngưng việc được hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Ngoài ra, Nghị quyết 04 của HĐND tỉnh Bình Dương hỗ trợ 300 ngàn đồng/người tiền thuê trọ; Quyết định số 12 của UBND tỉnh Bình Dương chi 500 ngàn đồng/người ở trọ. Đây là các chính sách hỗ trợ người người động ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, khi chính sách hết thời hạn, người được hưởng vẫn chưa tiếp cận.

Ngày 9/9, bà Nguyễn Ngọc Hằng - Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, các chính sách hỗ trợ của địa phương hết hạn từ ngày 31/8. “Các trường hợp thuộc diện nhưng hết thời hạn vẫn chưa đăng ký thì không được hưởng. Đối với người đã đăng ký nhưng chưa nhận sẽ được nhận và không có thời hạn”, bà Hằng nhấn mạnh.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hiện còn nhiều công nhân ở trọ tại Bình Dương vẫn chưa tiếp cận được các chính sách dù thời hạn đã hết. “Hơn 2 tháng nay, chúng tôi không đi làm, chỉ ở trọ. Mặc dù đã đăng ký hơn 1 tháng, đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Khi chúng tôi hỏi khu phố thì họ nói chưa có tiền”, anh H.V.T (công nhân ở trọ) tại số 528/3, đường D6, KP Thạnh Bình, phường An Thạnh, TP Thuận An cho biết.

Tương tự, anh N.T.N (công nhân ở trọ) tại đường số 1, tổ 1, KP Ông Đông, phường Tân Hiệp, TX Tân Uyên cho biết, khu trọ nơi anh đang ở chưa nhận bất kỳ khoản tiền hỗ trợ chính sách nào. “Cả xóm trọ đều đăng ký với khu phố nhưng hơn 1 tháng nay cứ ngồi chờ”, anh N. nói.

PV Tiền Phong ghi nhận một số khu nhà trọ khác tại địa phương này, công nhân ở trọ cho biết vẫn chưa được nhận bất kỳ chính sách nào. “Khi tôi hỏi khu phố thì họ nói chính sách hết hạn rồi không phát nữa”, bà N.T.D (công nhân ở trọ) tại phường An Thạnh nói.

Giải thích về việc đến nay công nhân ở trọ vẫn chưa nhận được chính sách hỗ trợ, ông Lê Anh Vũ – Chủ tịch UBND phường An Thạnh (TP Thuận An) cho biết, địa phương đã thực hiện phát tiền hỗ trợ gần hết đối tượng được hưởng. “Đối với các trường hợp chưa nhận chúng tôi sẽ tiếp tục phát. Lý do phát tiền chậm vì ngân sách cấp trên chưa phân bổ đến kịp, sau khi nhận sẽ tiếp tục thực hiện”, ông Vũ nói.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Tâm – Chủ tịch UBND TP Thuận An cho hay, sở dĩ một số địa phương đến nay còn nhiều công nhân ở trọ chưa được nhận tiền do chủ nhà trọ và khu phố không có sự phối hợp. “Sau khi rà soát, chúng tôi thấy còn nhiều khu trọ công nhân vẫn chưa được lên danh sách để nhận hỗ trợ. Do chủ trọ không phối hợp với khu phố để đăng ký. Chúng tôi đang trình UBND tỉnh xem xét chi hỗ trợ đối với những trường hợp phát sinh”, ông Tâm nói.

Còn ông Thượng Văn Bình, Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp (TX Tân Uyên) cho rằng, tiền địa phương đã nhận về nhưng thiếu nhân lực nên rất khó thực hiện. “Tôi cam đoan, ai chưa nhận sẽ được nhận. Số lượng công nhân ở trọ quá đông, trong khi lực lượng dồn hết đi chống dịch. Do đó, lực lượng còn lại phát ngày lẫn đêm vẫn không kịp tiến độ”, ông Bình cho hay.