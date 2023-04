Chính quyền phản hồi việc cán bộ làm thất lạc giấy thu giữ của dân

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Vũ Thị Dền, trú tại xã Đại An (Vụ Bản, Nam Định) yêu cầu ông Nguyễn Thế Cương, nguyên cán bộ địa chính xã Đại An trả lại các giấy tờ gốc liên quan đến mảnh đất của gia đình bà mà trước đây ông đã thu giữ. Trước sự việc trên, UBND huyện Vụ Bản có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Đối với đề nghị này, UBND huyện giao UBND xã Đại An giải quyết. Qua báo cáo của xã, ông Nguyễn Thế Cương cho biết các giấy tờ gốc liên quan đến mảnh đất của bà Vũ Thị Dền trước đây ông thu giữ, nhưng hiện thất lạc chưa tìm thấy. UBND huyện Vụ bản chỉ đạo UBND xã Đại An yêu cầu ông Nguyễn Thế Cương tìm lại các giấy tờ liên quan đến mảnh đất của bà Dền. Trường hợp không tìm thấy do để mất, sẽ xem xét xử lý kỷ luật trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

2. Đơn của ông Trần Việt Hoàng, trú tại phòng 16.3, chung cư CT3 Nguyễn Chánh (phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) tố cáo một công ty du lịch có địa chỉ tại đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) và tại đường Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội) đã có hành vi lừa đảo trong việc ký hợp đồng, giao tiền đối với ông Hoàng ở địa chỉ của công ty tại đường Cát Linh. Sau khi nhận được Phiếu chuyển đơn của báo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an quận Tây Hồ đã có văn bản trả lời, cho biết đã chuyển tin báo, tố giác tội phạm của ông Trần Việt Hoàng đến Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo kết quả sự việc này cho ông Hoàng.

3. Đơn của ông Sằm Văn Điền, trú tại khu 2, xã Vân Tùng (Ngân Sơn, Bắc Kạn) tố cáo Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) ra quyết định “tạm đình chỉ nguồn tin về tố giác tội phạm” đối với việc một cá nhân đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Điền là trái quy định. Về việc này, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ có văn bản trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Để giải quyết sự việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ đã yêu cầu ông Điền cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả, nên đã ra quyết định tạm đình chỉ nguồn tin về tố giác tội phạm. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã ra quyết định, trong đó nêu “Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật”. Sau khi ông Điền có đơn khiếu nại, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đồng Hỷ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, khẳng định việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Hỷ ra quyết định tạm đình chỉ nguồn tin về tố giác tội phạm đối với vụ việc là đúng pháp luật.