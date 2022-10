Cán bộ địa chính huy động vốn đầu tư bất động sản để lừa đảo chiếm đoạt

TPO - Dưới vỏ bọc là thạc sỹ, cán bộ công chức địa chính có chuyên môn về lĩnh vực đất đai, Trần Văn Giang đã chủ động liên hệ và tiếp cận nhiều nạn nhân thuyết phục đưa tiền để đầu tư bất động sản rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Giang (SN 1984), trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An, nguyên cán bộ địa chính phường Hưng Dũng, thành phố Vinh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, lợi dụng tình trạng “sốt” đất trên địa bàn, dưới vỏ bọc là một thạc sỹ, cán bộ công chức địa chính có chuyên môn về lĩnh vực đất đai, có điều kiện kinh tế khá giả, đi xe ô tô đắt tiền, Trần Văn Giang đã chủ động liên hệ và tiếp cận những người mà Giang quen biết từ trước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Giang thông tin tới các nạn nhân rằng bản thân là công chức địa chính nên biết thông tin về các thửa đất mà chủ đất có nhu cầu mua bán lại, sau đó thuyết phục bị hại đưa tiền để “đầu tư” và bảo đảm chắc chắn sẽ sinh lời. Tin tưởng vào công việc và lời nói của Giang nhiều nạn nhân đã “nhẹ dạ cả tin” đưa toàn bộ số tiền tích góp.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn vì một số bị hại là cán bộ, công chức đang làm ở các cơ quan Nhà nước nên tâm lý e ngại, không muốn trình báo hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ. Cùng thời điểm trên, do hết khả năng chi trả vì nhiều bị hại đến đòi lại tiền “đầu tư” nên Trần Văn Giang cũng chủ động viết đơn xin nghỉ việc và có ý định bỏ trốn.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cơ quan Công an đã kịp thời triệu tập và bắt giữ thành công đối tượng Trần Văn Giang. Điều đáng nói, thông tin về các thửa đất Giang cung cấp cho các nạn nhân là không có thật. Giang không liên hệ mua bán đất với chủ các thửa đất trên. Tất cả đất, nhà, xe ô tô mà đối tượng sử dụng đều đã thế chấp ngân hàng. Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Văn Giang, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy tính, 1 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến thỏa thuận và cam kết mua bán đất giữa đối tượng và các bị hại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng chứng minh được với thủ đoạn như trên Trần Văn Giang đã thực hiện chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 3 tỷ đồng của các bị hại.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng với 8 bị hại khác đang có đơn tố giác, tổng số tiền khoảng 25 tỷ đồng.