Chi tiết các điểm bắn pháo hoa đón Giao thừa ở Cần Thơ, Hậu Giang

TPO - Giao thừa Tết Quý Mão 2023, tỉnh Hậu Giang tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại 6 địa điểm; còn ở TP Cần Thơ có 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Cụ thể, tại Hậu Giang có 6/8 huyện, thị xã, thành phố tổ chức bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa tại các điểm: quảng trường Hòa Bình (phường V, TP Vị Thanh); cầu Phú Xuyên (phường Thuận An, thị xã Long Mỹ); UBND huyện Phụng Hiệp; khu đô thị mới TP Ngã Bảy (phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy); cầu Tân Hiệp (thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A) và khu di tích thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ).

Số pháo hoa bắn trong đêm Giao thừa của toàn tỉnh là 540 giàn pháo tầm thấp. Thời lượng bắn pháo hoa mỗi điểm 15 phút, từ 23h30 đến 23h45 ngày 21/1. Kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa.

UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các đơn vị, địa phương hiệp đồng các lực lượng, triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, tổ chức bắn pháo hoa đúng chương trình, thời gian quy định.

Đồng thời, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang thiết bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Còn tại Cần Thơ, theo thông báo của UBND TP, đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ có một điểm bắn pháo hoa tầm cao lúc 0 giờ (thời khắc Giao thừa) tại khuôn viên nhà hàng Hoa Sứ (khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Cùng với đó, 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra lúc 22h ngày 21/1 tại quảng trường huyện Phong Điền (ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền); khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng (ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) và khu hành chính huyện Vĩnh Thạnh (ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh).