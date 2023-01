TPHCM cấm xe nhiều tuyến đường phục vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa

TPO - Ngày 19/1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, để đảm bảo Lễ bắn pháo hoa trong đêm giao thừa diễn ra thuận lợi, người dân tham gia lễ hội an toàn, PC08 đã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức bắn pháo hoa tầm cao ở khu vực trung tâm thành phố.

Theo đó, khu vực tổ chức cho người dân xem chương trình pháo hoa nghệ thuật chào năm mới gồm tuyến đường hoa Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng đoạn từ vòng xoay Công trường Mê Linh đến Cầu Khánh Hội (quận 1). Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại khu vực trong thời khắc giao thừa và để dự phòng các tình huống khẩn cấp, PC08 Công an TPHCM cho biết một số tuyến đường xung quanh khu vực sẽ được cô lập, không cho các phương tiện di chuyển vào như: khu vực Cầu Ba Son, Khu vực Cầu Khánh Hội, đoạn đường Võ Văn Kiệt giáp Tôn Đức Thắng đến Hồ Tùng Mậu, đường Hàm Nghi từ giáp Tôn Đức Thắng đến Hồ Tùng Mậu. Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TPHCM dự kiến tổ chức các hoạt động phân luồng giao thông xung quanh khu vực tổ chức chương trình pháo hoa nghệ thuật như sau: + Từ 19h đến 20h30: Lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các lực lượng khác tiến hành nhắc nhở, yêu cầu người và phương tiện không dừng, đỗ trái phép trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến Tôn Đức Thắng (đoạn từ hầm chui cầu Khánh Hội), đường Võ Văn Kiệt (từ đường Võ Văn Kiệt - Tôn Thất Đạm đến Võ Văn Kiệt - Nguyễn Văn Cừ), Mai Chí Thọ (từ đầu hầm sông Sài Gòn đến Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch). Đồng thời, căn cứ tình hình giao thông, lực lượng CSGT tại các giao lộ sẽ tiến hành hạn chế xe ô tô di chuyển qua đường Tôn Đức Thắng (từ cầu Khánh Hội đến Công trường Mê Linh) và phân luồng từ xa đối với các giao lộ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ để hạn chế lượng phương tiện di chuyển vào khu vực trung tâm, tập trung tại khu vực hai đầu hầm sông Sài Gòn gây phức tạp tình hình. + Từ 20h30 đến 21h30: Căn cứ trên tình hình thực tế, lực lượng CSGT Công an TPHCM và các đơn vị có liên quan sẽ tiến hành cô lập 1/2 chiều đường (hướng vào khu vực cô lập), đồng thời yêu cầu các phương tiện còn đang dừng, đỗ bên trong di chuyển ra bên ngoài để tiến hành cô lập hoàn toàn. Để hạn chế lượng phương tiện di chuyển tiếp tục di chuyển hướng về khu vực cô lập, lực lượng CSGT sẽ triển khai công tác phân luồng từ xa đối với: giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng (các phương tiện từ hướng Nguyễn Hữu Cảnh rẽ phải hoặc đi thẳng vào đường Lê Thánh Tôn), giao lộ Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng (hạn chế phương tiện ô tô từ Lê Duẩn rẽ vào đường Tôn Đức Thắng). Tại khu vực giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh (các phương tiện di chuyển theo hướng ngược lại, không hướng về khu vực trung tâm). Tại vòng xoay Công trường Mê Linh, các phương tiện không được di chuyển vào khu vực cô lập mà phải chuyển hướng qua đường Hai Bà Trưng hoặc qua đường Tôn Đức Thắng để ra khỏi khu vực cô lập. Từ 21h30 đến 0h15 (sau khi cô lập đến kết thúc bắn pháo hoa): PC08 sẽ triển khai lực lượng phân luồng giao thông từ xa, nhắc nhở, xử lý đối với các trường hợp dừng, đỗ xe trái phép gây ách tắc, mất trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp cùng lực lượng chức năng TP Thủ Đức hạn chế phương tiện di chuyển vào đường Tố Hữu tại 2 vị trí tiếp giáp (đường Mai Chí Thọ, đường Nguyễn Cơ Thạch). Trong khi đó, khu vực trước chợ Bến Thành – Nhà Ga Metro (Vòng xoay Quách Thị Trang cũ ) sẽ thực hiện cấm tất cả các phương tiện dừng đỗ. Tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng sẽ tiến hành phân luồng các phương tiện chỉ rẽ phải di chuyển về giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng, không đi vào đường Lê Thánh Tôn hoặc quay đầu về Tôn Đức Thắng. Tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Đinh Tiên Hoàng, Hàm Nghi, Lê Lợi các phương tiện chỉ được phép di chuyển theo hướng ra khỏi khu vực cô lập tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật. PC08 cho biết, trong thời gian cô lập, dự kiến phương tiện ngoài khu vực cô lập tại các tuyến Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn, Pasteur, Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… sẽ rất đông. Do đó, người dân cần chủ động lộ trình, hạn chế đi qua khu vực này. *Lộ trình di chuyển thay thế khi cô lập các tuyến đường phục vụ người dân xem chương trình pháo hoa nghệ thuật: + Hướng từ quận Bình Thạnh đi Quận 4: Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành - Quận 4. + Hướng từ Quận 4 đi quận Bình Thạnh: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Lý Tự Trọng - Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai - đi quận Bình Thạnh. + Hướng từ thành phố Thủ Đức đi Quận 3, 5: Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - đường 3/2 - đi Quận 3, 5. + Hướng từ Quận 3, 5 đi thành phố Thủ Đức: đường 3/2 - CMT8 - Điện Biên Phủ - Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ - đi TP Thủ Đức. TPHCM gửi văn bản khẩn xin bắn pháo hoa Tết dương lịch Thêm một điểm bắn pháo hoa chào đón Tết Quý Mão ở TPHCM Mãn nhãn màn pháo hoa rực sáng bầu trời TPHCM mừng lễ 30/4 Hữu Huy