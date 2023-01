Nghệ An bắn pháo hoa ở Quảng trường Hồ Chí Minh đêm giao thừa

TPO - Sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19, thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch, thành phố (TP) Vinh sẽ bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, với quy mô 180 giàn vào đêm giao thừa.

Kinh phí bắn pháo hoa được huy động hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. TP Vinh cũng đang huy động thêm các nguồn xã hội hóa để trồng hoa, trang trí, chỉnh trang đô thị trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Như vậy, sau hai năm gián đoạn vì dịch COVID-19, tại TP Vinh sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa trong đêm giao thừa, TP Vinh còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và các giải thể thao truyền thống đầu năm, các hoạt động tâm linh gắn với lễ hội tại các di tích.

Liên quan đến công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tỉnh Nghệ An sẽ chi hơn 70 tỷ đồng thăm, tặng quà Tết cho các đơn vị và đối tượng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối tượng quà tặng của Chủ tịch nước do ngân sách trung ương đảm bảo cho hơn 83.000 người với kinh phí hơn 25 tỷ đồng.

Tỉnh cũng sẽ thăm, tặng quà Tết và hỗ trợ hộ người nghèo đón Tết, chúc thọ người cao tuổi do ngân sách tỉnh đảm bảo với kinh phí hơn 25 tỷ đồng. Trong số này có 57.000 hộ nghèo, mỗi hộ sẽ nhận được 150.000 đồng.