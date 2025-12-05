Chỉ khi tăng quy mô đội bay, Bamboo Airways mới có khả năng phục hồi

Ông Lê Thái Sâm - Cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways - cho biết: “Chỉ khi mở rộng quy mô đội bay, tăng tần suất và mạng lưới đường bay, hãng mới có thể gia tăng doanh thu, củng cố dòng tiền và từng bước xử lý các nghĩa vụ công nợ”.

“Trả tàu bay là sai lầm lớn”

Ngày 4/12, ông Lê Thái Sâm thừa nhận việc tái cấu trúc của nhóm nhà đầu tư cũ không đạt như kỳ vọng, từ đội tàu, mạng bay đến năng lực tài chính đều bị thu hẹp đáng kể và việc quyết định chuyển giao quyền điều hành Bamboo Airways trở lại cho Tập đoàn FLC là quyết định đúng đắn.

Ông Sâm tỏ ra tiếc nuối vì khi nhóm nhà đầu tư và cố vấn tái thiết tiếp nhận Bamboo Airways (năm 2022) hãng hàng không này đang là “ngôi sao mới nổi trên bầu trời”, là hãng hàng không được yêu thích với gần 30 tàu bay và 60 đường bay phủ kín cả nước, trong đó có những đường bay đặc thù như Côn Đảo, Điện Biên… cùng các đường bay quốc tế đầy tham vọng. Nhưng khi nhóm nhà đầu tư và cố vấn tái thiết giao lại Bamboo Airways cho Tập đoàn FLC điều hành từ ngày 25/9/2025 thì hãng chỉ còn giữ được 7 tàu bay, 12 đường bay nội địa cùng những khoản nợ không hề nhỏ.

Bamboo Airways đã và đang trải qua nhiều khó khăn.

Ông Sâm đánh giá một trong những sai lầm lớn trong quá trình tái cấu trúc hãng là việc trả lại phần lớn đội tàu bay khiến năng lực khai thác và doanh thu của Hãng suy giảm mạnh, quá trình phục hồi tài chính vì thế càng thêm khó khăn. “Chỉ khi mở rộng quy mô đội bay, tăng tần suất và mạng lưới đường bay, hãng mới có thể gia tăng doanh thu, củng cố dòng tiền và từng bước xử lý các nghĩa vụ công nợ”, ông Sâm cho biết.

Giải quyết nợ tồn đọng theo lộ trình

Theo báo cáo kiểm toán độc lập do chính nhóm nhà đầu tư và cố vấn tái thiết thực hiện vào ngày 31/7/2025, tổng số nợ mà hãng hàng không này phải trả cho các nhà cung cấp lên tới hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ lớn nhất là nợ Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) khoảng 2.600 tỷ đồng (trong đó 80% số nợ phát sinh trong giai đoạn nhóm nhà đầu tư cũ tiếp nhận và vận hành Hãng). Khoản nợ các nhà cung cấp nhiên liệu (gần 1.000 tỷ đồng), khoảng gần 4.000 tỷ đồng nợ ngân hàng Sacombank và khoảng gần 3.000 tỷ đồng nợ ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các cá nhân khác.

“Giai đoạn tái cấu trúc Bamboo Airways chúng tôi gặp nhiều khó khăn từ nguyên nhân chủ quan cũng như các yếu tố khách quan như thị trường hàng không chịu nhiều biến động dẫn tới việc thanh toán cho các nhà cung cấp bị kéo dài và không đúng như cam kết”, ông Sâm nói.

Cựu Chủ tịch Bamboo Airways cho biết khi quyết định bàn giao quyền điều hành lại cho Tập đoàn FLC, ông và ông Dương Công Minh đã cam kết chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ nêu trên. “Cam kết này không thay đổi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm đến cùng trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng liên quan tới giai đoạn tái cấu trúc mà chúng tôi thực hiện bất thành”, ông Sâm khẳng định.

Bamboo Airways sắp nhận thêm tàu bay để tăng tải dịp cao điểm Tết.



Về lộ trình giải quyết các khoản nợ tồn đọng trong giai đoạn tái cấu trúc, ông Lê Thái Sâm chia sẻ mong muốn được các “chủ nợ” cùng ngồi lại để tìm hướng xử lý dứt điểm trên tinh thần sẻ chia và đồng hành lâu dài. Theo đó, cần lộ trình xử lý công nợ dựa trên nền tảng tài chính mới và kế hoạch tín dụng mà Bamboo Airways đang tái cơ cấu. Các khoản nợ ACV thuộc nhóm ưu tiên cao nhất.

“Tôi được biết một kế hoạch thanh toán theo tháng và theo năm đã được yêu cầu chuẩn bị. Trước đây Bamboo phụ thuộc vào một ngân hàng. Nay hãng đang chuyển đổi quan hệ tín dụng, mở rộng hạn mức để đảm bảo dòng vốn phục vụ tái cơ cấu đội bay, vận hành và thanh toán nợ. Tôi tin khi dòng tín dụng được khơi thông, lộ trình này sẽ được thực hiện nhanh hơn”, ông Lê Thái Sâm bày tỏ và tái khẳng định thêm một lần nữa: “Tôi và ông Dương Công Minh sẽ chịu trách nhiệm trước các khoản nợ phát sinh trong giai đoạn tái cấu trúc Bamboo Airways, từ tháng 8/2022 đến ngày 25/9/2025”.

Quỹ đạo phát triển mới

Trong tháng 12 này, Bamboo Airways sẽ nhận thêm tàu bay để tăng tải dịp cao điểm Tết 2026, thực hiện chiến lược mở rộng lại năng lực khai thác một cách có tính toán và bền vững, phục hồi quy mô đội bay, từng bước đưa hãng trở lại quỹ đạo phát triển mới.

“Đây là tín hiệu tích cực và là nền tảng quan trọng để Bamboo Airways bước vào giai đoạn tái phát triển, trước mắt là 2026 - 2030. mở rộng lại năng lực khai thác một cách có tính toán và bền vững. Tôi tin hãng sẽ sớm lấy lại lợi thế vốn có của mình trong phân khúc hàng không dịch vụ chất lượng cao”, ông Lê Thái Sâm nhận định.

Cựu Chủ tịch Bamboo Airways cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của hãng khi Tập đoàn FLC tiếp quản trở lại và đang có những bước đi đầu tiên để đưa hãng bay dẫn trở lại thời kỳ “hoàng kim” với bộ máy điều hành mới, đồng bộ, quyết liệt và chiến lược phát triển bền vững, chất lượng.