Châu Bùi bị chê quá lố, hát dở kinh khủng

TPO - Châu Bùi gây tranh cãi sau tập 8 Em xinh say hi vì biểu cảm bị cho là quá đà, lấn át phần trình diễn trong tiết mục dance battle. Nhiều khán giả nhận xét cô thiếu tự nhiên, cần tiết chế khi xuất hiện trên sân khấu.

Sau tập 8 chương trình Em xinh say hi, Châu Bùi trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì phần biểu cảm trong tiết mục dance battle. Nhiều khán giả nhận xét cô thể hiện quá đà, khiến màn trình diễn trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Theo format chương trình, các thí sinh thi đấu vũ đạo trên nền nhạc có sẵn. Trong vòng 2, Châu Bùi đại diện team Phương Ly tham gia battle nhưng phần trình diễn của cô sau khi lên sóng đã gây tranh cãi. Một số người cho rằng biểu cảm của nữ fashionista lấn át cả kỹ thuật nhảy.

Châu Bùi bị chê biểu cảm lố trong phần dance battle.

Một bài đăng liên quan thu hút hơn 660.000 lượt xem, kèm hàng trăm bình luận trái chiều. “Coi hai tập gần đây, lần nào cũng phải nhăn mặt với biểu cảm quá lố của Châu Bùi”, một khán giả viết. Có người nhận định cô “diễn nhiều màu”, khi thì nhẹ nhàng kiểu hoa hậu, lúc lại “gầm gừ gang thép” nhưng không rõ đâu là cá tính thật. Nhiều bình luận cho rằng Châu Bùi nên tiết chế, điều chỉnh lại phong cách trình diễn để phù hợp hoàn cảnh và nội dung bài thi.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng cô đang “gồng” quá mức, thiếu tự nhiên. Một số còn bày tỏ quan điểm nên dành cơ hội cho những thí sinh trẻ như Muội, Đào Tử hay Han Sara, những người có thế mạnh về giọng hát và sáng tác, tỏa sáng trong một chương trình thiên về âm nhạc.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực. Một bộ phận khán giả đánh giá cao sự cố gắng và khả năng dẫn dắt đội nhóm của Châu Bùi. Trong các tiết mục Không đau nữa rồi hay Run, cô giữ vai trò xây dựng concept, dàn dựng sân khấu và bố trí đội hình. Châu Bùi từng chia sẻ việc theo học thanh nhạc gần 6 năm qua, có những giai đoạn tập luyện khắt khe khiến cô bật khóc.

Dù chưa có thế mạnh rõ ở mảng vocal, Châu Bùi vẫn thể hiện sự nỗ lực nghiêm túc khi tham gia chương trình. Một thành viên trong đội từng nhận xét cô là người tập trung, cầu toàn và biết cách giúp từng bạn tỏa sáng.

Trong tiết mục So đậm, Châu Bùi bị chê "hát dở kinh khủng". Đáp lại, cô nói: “Học hát là học cả đời, 6 năm chưa là gì". Giải thích thêm, cô cho biết do cơ địa lưỡi to và dày, khó linh hoạt nên việc học thanh nhạc gặp nhiều trở ngại, hiện vẫn phải luyện tập phát âm mỗi ngày để cải thiện khả năng nói và hát.

“Ai cũng có điểm yếu ngăn cản mình. Cách duy nhất là kiên trì tập luyện. Không phải tôi muốn khoe khoang mình học được bao nhiêu năm đâu, ai dại làm vậy để bị đánh giá”, cô chia sẻ.

Châu Bùi sinh năm 1997, được biết đến là fashionista nổi bật, góp mặt tại nhiều tuần lễ thời trang quốc tế. Cô từng vào danh sách 30 Under 30 Asia do Forbes bình chọn. Ngoài sự nghiệp, đời sống cá nhân của cô cũng thu hút chú ý khi hẹn hò với rapper Binz suốt gần 5 năm qua.