Cháu bé 6 tuổi ở TPHCM tử vong nghi ngộ độc sau khi ăn bánh su kem

TPO - PGS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết, sau khi ăn, bệnh nhi có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp đến bệnh viện thì đã tử vong.

Ngày 2/10, bà Huỳnh Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Quản lý chung cư Palm Heights - Palm City (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã ký thông báo khẩn gửi cư dân về sự việc ngộ độc thực phẩm tại lễ trung thu diễn ra tại đây.

Theo đó, vào ngày 29/9, Ban quản trị và Ban quản lý chung cư Palm Heights - Palm City đã thuê đơn vị tổ chức sự kiện mừng trung thu tại khu vực nội khu chung cư lúc 17h.

Tại sự kiện, quán cà phê Co...tài trợ bánh su kem từ nhãn hiệu G... Theo chứng từ giao nhận của đơn vị tài trợ cung cấp cho Ban quản lý, bánh được giao đến quán cà phê vào lúc 10h sáng ngày 29/9, lưu trong tủ mát và giao đến cho đơn vị tổ chức sự kiện vào lúc 19h30 cùng ngày.

Khi nhận bánh, ban tổ chức kiểm tra và ghi nhận bánh được bọc kín bằng ni lông từng cái riêng lẻ, có hộp giấy bên ngoài, trên bao bì có ghi rõ nhãn hiệu G... và đơn vị tài trợ báo cho ban tổ chức, theo thông báo từ G... thì bánh sản xuất trong ngày.

Lúc 20h ngày 29/9, ban tổ chức tiến hành phát những phần bánh su kem này cho các bé tham dự chương trình trung thu.

Đến ngày 1/10, Ban quản lý chung cư Palm Heights - Palm City nhận được thông tin về 5 trường hợp trẻ em ăn bánh có triệu chứng bị tiêu chảy, nôn ói, sốt. Đến sáng 2/10, ban quản lý chung cư ghi nhận thêm một số trường hợp có triệu chứng tương tự.

Ban quản lý chung cư Palm Heights - Palm City yêu cầu, cư dân còn giữ bánh và chưa dùng thì ngưng sử dụng bánh và báo cho ban quản lý để thu hồi đem đi kiểm nghiệm. Nếu đã sử dụng và có dấu hiệu bất thường, ngay lập tức thông báo đến ban quản lý hoặc đến các cơ sở y tế để được chăm sóc.

Ban quản lý chung cư Palm Heights - Palm City cho biết thêm, đã cung cấp mẫu bánh mà ban quản lý lưu trữ tại văn phòng cho cơ quan chức năng để mang đi kiểm nghiệm và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân.

Đáng chú ý, trao đổi với phóng viên, PGS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban đã khẩn trương vào cuộc phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân. Bước đầu ghi nhận, trong số các trường hợp có biểu hiện bất thường sau khi tham gia buổi liên hoan có ăn món bánh su kem thì một cháu bé 6 tuổi diễn tiến nặng. Cháu bé là con của một phụ nữ làm công tác phục vụ tại buổi liên hoan.

Sau khi ăn, bệnh nhi có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp đến bệnh viện thì đã tử vong.

“Trước mắt, trường hợp tử vong này chỉ nghi ngờ là ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến tử vong của bệnh nhân cần chờ kết luận của cơ quan công an điều tra” – PGS Phong Lan nói.

Trao đổi với Tiền Phong, bác sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh xác nhận, có bệnh nhi nhập viện 23 giờ 46 phút ngày 1/10 trong tình trạng ngưng tim ngưng thở, tử vong trước khi đến bệnh viện. Hiện chưa xác định được nguyên nhân.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường An Phú (TP.Thủ Đức) cũng thông tin, có một cháu bé bị ngộ độc, sau đó chuyển vào bệnh viện nhưng đã tử vong. Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra.

Dự án chung cư Palm Heights - Palm City có diện tích 1,7 ha với 816 căn hộ do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc (liên doanh giữa Công ty TNHH Keppel Land với Tiến Phước và Trần Thái) làm chủ đầu tư. Dự án gồm 3 block T1, T2 và T3 với 35 tầng nổi và 1 tầng hầm.