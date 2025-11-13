Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chatbot AI ngày càng được giới trẻ Mỹ tin tưởng để giãi bày tâm sự tinh thần

Phương Thảo (Tổng hợp)

SVO - Theo nghiên cứu đăng trên JAMA Network Open ngày 7/11, khoảng 1/8 thanh thiếu niên và người trẻ ở Mỹ đã tìm đến chatbot AI để xin lời khuyên hoặc tâm sự về các vấn đề sức khỏe tinh thần, dấu hiệu cho thấy công nghệ ngày càng len sâu vào đời sống cảm xúc của con người.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu khảo sát từ hơn 1.000 người trong độ tuổi 12 đến 21. Kết quả cho thấy, 13% người tham gia cho biết đã sử dụng AI để tìm lời khuyên về sức khỏe tâm thần. Nhóm thanh niên từ 18 đến 21 tuổi là đối tượng sử dụng nhiều nhất. Trong số những người từng sử dụng AI, 66% cho biết họ tìm lời khuyên hàng tháng và 93% nhận thấy các lời khuyên này hữu ích.

Theo các nhà nghiên cứu, nước Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong giới trẻ, với 18% thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi từng trải qua một giai đoạn trầm cảm nặng trong năm qua và 40% trong số đó không hề nhận được sự chăm sóc tâm lý nào.

Tỷ lệ sử dụng AI cao có thể do chi phí thấp, sự tiện lợi và tính riêng tư mà công cụ này mang lại, đặc biệt là với những bạn trẻ khó tiếp cận dịch vụ tư vấn truyền thống. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết việc sử dụng AI tạo sinh (Generative AI) để tư vấn tâm lý vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là với những người cần được điều trị chuyên sâu. Họ giải thích rằng hiện chưa có tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá độ chính xác của lời khuyên mà AI đưa ra, và các mô hình AI cũng chưa minh bạch về nguồn dữ liệu dùng để huấn luyện chúng.

Thông tin từ The Associated Press cho biết, OpenAI (công ty nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo nổi tiếng ở Mỹ) đang phải đối mặt với 7 vụ kiện cáo buộc ChatGPT khiến mọi người bị ảo tưởng và tự tử.

Một đơn kiện cho biết cậu bé 17 tuổi Amaurie Lacey đến từ Georgia đã trò chuyện với chatbot này về việc tự tử, và một tháng sau, tháng 8/2025, cậu tự tử. Một đơn kiện khác đến từ gia đình thanh niên Zane Shamblin, 23 tuổi, tại Texas, tố cáo chính ChatGPT đã khuyến khích anh tự tử vào tháng 7/2025.

OpenAI gọi đây là tình huống vô cùng đau lòng và cho biết công ty đang xem xét các hồ sơ liên quan.

Theo Healthday

