Chất lượng hỗ trợ sinh sản của Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới

Tại hội thảo khoa học chuyên đề “Nâng cao quản trị chất lượng trong hỗ trợ sinh sản” do Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức ngày 14/10, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, cả nước hiện có hơn 70 trung tâm triển khai kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, song chỉ có 8–9 trung tâm được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, hai bệnh viện công lập, gồm Bệnh viện Phụ sản Trung ương, được đánh giá có chất lượng ngang tầm khu vực và thế giới.

TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương phát biểu.

Theo GS Nguyễn Duy Ánh, Việt Nam hiện có đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ nâng cao chất lượng cho các trung tâm khác trong cả nước. Việc đào tạo, duy trì chuyên môn cao và hệ thống quản trị chặt chẽ là yếu tố then chốt quyết định thành công.

Ông nhấn mạnh, để đảm bảo hiệu quả của các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, công tác quản trị phải được thực hiện nghiêm ngặt, từ khâu quản lý phôi, trứng, noãn, tinh trùng cho đến ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, kiểm soát chất lượng. “Cùng áp dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm nhưng có người rất dễ thành công, trong khi có trường hợp thực hiện nhiều lần vẫn thất bại. Điều này đòi hỏi phải đầu tư cả về nhân lực, trang thiết bị và hệ thống quản trị chất lượng”, GS Ánh nói.

Chia sẻ về tầm quan trọng của yếu tố trải nghiệm người bệnh, PGS.TS Lê Hoàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là một kỹ thuật cao, đòi hỏi thời gian điều trị dài và tâm lý ổn định của bệnh nhân. Trải nghiệm điều trị tích cực không chỉ giúp người bệnh giảm căng thẳng mà còn góp phần cải thiện kết quả. “Cá thể hóa trong IVF giúp bệnh nhân được lắng nghe, tôn trọng và chủ động trong quá trình điều trị. Các trung tâm cần thường xuyên đo lường trải nghiệm bệnh nhân để hiểu rõ cảm nhận và có giải pháp phù hợp”, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh.

Các chuyên gia sản khoa tại buổi thảo luận.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia thống nhất rằng việc áp dụng công nghệ số và xây dựng quy trình quản lý chất lượng theo chuẩn quốc tế là giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả của dịch vụ hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. ThS.BS Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), cho biết các cơ sở y tế và chuyên gia cần hợp lực xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc gia, dựa trên nền tảng quốc tế như RTAC hay ISO, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện pháp lý và cơ sở vật chất của Việt Nam.

Hiện nay, chứng chỉ RTAC quốc tế được xem là hệ thống bảo đảm chất lượng phổ biến, được nhiều quốc gia công nhận. Tiêu chuẩn này yêu cầu các đơn vị hỗ trợ sinh sản liên tục duy trì và cải thiện chất lượng chuyên môn để được cấp chứng nhận. Tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) đã vinh dự đón nhận chứng chỉ RTAC quốc tế sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt.

Việt Nam thực hiện thành công nhiều kỹ thuật trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Theo GS Nguyễn Duy Ánh, việc đạt chứng nhận này là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác, nghiên cứu và hội nhập sâu rộng với cộng đồng IVF toàn cầu. Ông bày tỏ kỳ vọng, dù khởi đầu muộn hơn thế giới khoảng 15–20 năm, nhưng lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe người dân.

Cùng với sự phát triển của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và ngành Y tế Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia đã trở thành cái nôi đào tạo thực hành uy tín cho hàng trăm bác sĩ, kỹ thuật viên trong cả nước; là đơn vị chuyển giao kỹ thuật hiệu quả, giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho nhiều bệnh viện tuyến dưới.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương bày tỏ tri ân đến những thế hệ đã đặt nền móng và dẫn dắt Trung tâm đi qua hành trình 25 năm trưởng thành.

Từ ca chọc hút noãn đầu tiên năm 2000 đến nay, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia đã không ngừng đổi mới, luôn tiên phong trong việc tiếp cận, cập nhật và làm chủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại, từ cơ bản đến chuyên sâu.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh cũng thẳng thắn cho hay, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu, vẫn còn những đối tượng rất khó thành công trong các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, đòi hỏi sự đầu tư lớn về chất lượng con người, trang thiết bị và hệ thống quản trị.