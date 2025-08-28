Chào đời từ phôi thai trữ trong bình đông lạnh 11 năm

TP - Từ một phôi thai lặng lẽ nằm trong bình đông lạnh suốt 11 năm, một sinh linh bé nhỏ đã cất tiếng khóc chào đời vào ngày 22/8/2025, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Tiếng khóc trong trẻo của một bé gái nặng 3,3 kg đã vang lên, mở ra chương mới cho hành trình kì diệu kéo dài hơn một thập kỉ, để lại niềm xúc động sâu sắc cho cả gia đình và ê-kíp y bác sĩ.

Năm 2014, chị V.A (1988, Hà Nội) thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và hạ sinh bé trai đầu lòng. Những phôi còn lại chị gửi tại trung tâm hy vọng một ngày nào đó chị sẽ quay lại.

Bé sơ sinh chào đời khỏe mạnh từ phôi thai đông lạnh

“Bác sĩ nói với tôi rằng, phôi sẽ được bảo quản an toàn dù là 5 năm, 10 năm hay hơn nữa. Tôi không ngờ sau 11 năm, mình thực sự quay lại”, chị V.A xúc động nhớ lại.

Đầu năm 2025, chị V.A quay lại trung tâm. Hồ sơ cho thấy toàn bộ phôi thai vẫn nguyên vẹn, thông tin lưu trữ đầy đủ, chất lượng đảm bảo như ngày đầu tiên. Khoảnh khắc nhìn thấy tên mình và những phôi thai “ngủ yên” trong bình đông lạnh, chị rất xúc động.

Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, các bác sĩ đã tư vấn cặn kẽ những nguy cơ và thuận lợi. Chỉ số sức khỏe của chị V.A đạt yêu cầu, phôi lưu trữ vẫn đạt chuẩn. Với sự động viên của ê-kíp, chị quyết định bước vào ca chuyển phôi với niềm tin trọn vẹn.

Và ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên sau 11 năm, chị V.A đã mang thai thành công. Thai kì đặc biệt này được GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp theo dõi sát sao.

“Chúng tôi chỉ sử dụng duy nhất một phôi được trữ lạnh suốt 11 năm. Kết quả cho thấy, phôi thai nếu được lưu trữ đúng quy trình tại buồng đông lạnh của Trung tâm vẫn đảm bảo chất lượng sau hơn một thập kỉ. Bệnh nhân lo lắng phôi có thể hỏng, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại”, GS. Ánh cho biết.

Sáng 22/8/2025, bé gái chào đời với tiếng khóc giòn giã, cơ thể khỏe mạnh và hồng hào. Bé chính là minh chứng sống động cho sức mạnh của y học hiện đại một phôi thai “ngủ yên” hơn một thập kỉ, nay trở thành sự sống.

Câu chuyện của gia đình chị V.A không chỉ là thành tựu y học, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và tình yêu khi sau 11 năm, phép màu đã biến ước nguyện thành sự thật. Nó mở ra hi vọng cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn, những người đang gửi gắm ước mơ làm cha mẹ nơi những phôi thai được bảo quản.

Sự kiện này cũng khẳng định trình độ và uy tín của y học Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, khi có thể bảo quản và đánh thức “mầm sống” sau hơn một thập kỷ mà vẫn đảm bảo trọn vẹn chất lượng. Đây là minh chứng thuyết phục rằng, khoa học có thể song hành cùng tình yêu để viết nên những câu chuyện kì diệu.