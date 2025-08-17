Chàng cử nhân làm giàu từ sợi bún, tạo việc làm cho nhiều thanh niên trong làng

TPO - Từ nghề làm bún ngũ sắc truyền thống của gia đình và dân tộc Tày, anh Hứa Văn Hướng (SN 1995, xã Hồng Thái, tỉnh Tuyên Quang), đã gây dựng thương hiệu riêng, tiêu thụ hàng chục tấn bún mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương. “Tôi mong muốn tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên quê hương, để các bạn có thể làm giàu ngay trên mảnh đất này”, anh Hướng nói.

Xưởng bún ngũ sắc của HTX Đà Vị rộng hơn 500m2 ở xã Hồng Thái những ngày hè luôn rộn rã. Ngoài sân, những mẻ bún đủ sắc tím, xanh, vàng, cam óng ánh dưới nắng. Bên trong, tiếng chày đập bột, tiếng máy ép vang lên chắc nịch; đôi tay thợ thoăn thoắt nhào bột, ép thành từng sợi bún dẻo, mảnh. Nguyên liệu làm màu bún hoàn toàn tự nhiên gồm lá cẩm tím, lá cẩm đỏ, nghệ, … thấm vào từng sợi, tạo sắc màu bắt mắt và hương vị riêng biệt.

Ngay từ nhỏ, Hứa Văn Hướng đã quen gắn bó với nghề làm bún khô truyền thống của gia đình. Khi theo học tại Học viện Hành chính Quốc gia, anh thường mang những gói bún khô làm quà cho bạn bè, thầy cô. “Ai ăn cũng khen bún dai, thơm, nấu lại nhiều lần vẫn giữ được độ chắc”, anh nhớ lại. Chính từ những lời khen đó, ý tưởng đưa món bún ngũ sắc của quê hương ra thị trường rộng lớn bắt đầu nhen nhóm.

Anh Hứa Văn Hướng cùng sản phẩm bún ngũ sắc Đà Vị.

Sau khi tốt nghiệp, Hướng trở về quê, tham gia công tác Đoàn thanh niên và bắt đầu khởi nghiệp từ chính món bún truyền thống. Ban đầu, anh bán bún ở các chợ truyền thống trên địa bàn. Nhờ thông qua tổ chức Đoàn, anh tiếp cận được vốn vay ban đầu 100 triệu đồng, rồi tìm hiểu, cùng một số hộ tại địa phương thành lập HTX với mong muốn tạo thương hiệu riêng cho sản phẩm địa phương.

Tuy nhiên, con đường lập nghiệp không hề bằng phẳng. Khi muốn mở rộng sản xuất, anh mới hiểu rằng chỉ có tay nghề thôi chưa đủ, bún muốn vào siêu thị, cửa hàng phải có bao bì chuẩn, nhãn mác đầy đủ, sợi bún đạt quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Những ngày đầu, do thiếu kinh nghiệm, không ít lô hàng bị khách trả lại vì bao bì in chưa đúng quy cách, sợi bún không đồng đều. “Có lúc tôi tưởng chừng phải bỏ cuộc, vì cứ sản xuất ra lại bị lỗi, không bán được”, anh kể.

Năm 2019, sản phẩm bún khô ngũ sắc của gia đình được công nhận OCOP 3 sao, mở ra bước ngoặt lớn. Sản phẩm tạo dựng được thương hiệu đi nhiều tỉnh thành phía Bắc và một số tỉnh thành phía Nam như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... Nhưng khó khăn ập đến khi dịch Covid-19 bùng phát, việc vận chuyển bị đình trệ, hàng hóa ùn ứ, đầu ra gần như tê liệt. “Lúc đó gần như phá sản, tôi mới nhận ra, nếu chỉ trông vào buôn bán truyền thống, bán buôn thì rất bấp bênh”, Hướng chia sẻ.

Chế biến bún khô ngũ sắc Đà Vị.

Từ thất bại và khó khăn, Hướng rút ra cách đi mới, trước hết thu gọn lại quy mô, tập trung khách hàng ở các tỉnh lân cận để dễ vận chuyển, song song với việc đưa sản phẩm lên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Anh cùng các thành viên HTX học cách thiết kế bao bì chuẩn, in mã QR truy xuất nguồn gốc, đồng thời mạnh dạn đầu tư máy ép thủy lực thay cho làm thủ công. Nhờ đó, sợi bún đều đẹp, dai, đạt quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ điều kiện vào siêu thị.

Từ chỗ chật vật tìm đầu ra, sản phẩm nay đã có mặt ở các siêu thị, cửa hàng đặc sản, nhận được nhiều đơn đặt hàng từ Hà Nội và các tỉnh lân cận. Mỗi năm, HTX tiêu thụ trên 35 tấn bún, doanh thu đạt hơn 1 tỷ đồng. Các sản phẩm có giá từ 35.000 – 45.000 đồng/kg, được nhiều cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn làm quà tặng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, HTX còn tạo việc làm ổn định cho 5 lao động chính và nhiều lao động thời vụ, với thu nhập bình quân 5 - 6 triệu đồng/tháng. Nguyên liệu sản xuất cũng được tổ chức quy mô: 60 ha lúa bao thai VietGAP tại xã Hồng Thái đã được bao tiêu, các loại lá tạo màu (lá cẩm, lá chùm ngây, nghệ…) được trồng ngay tại địa phương, vừa an toàn vừa chủ động nguồn cung.

Theo anh Hướng, dù hiện nay trên thị trường đã có nhiều sản phẩm tương tự, nhưng bún ngũ sắc của HTX Đà Vị vẫn giữ được chỗ đứng nhờ hương vị truyền thống, sợi bún thơm, dẻo, đậm vị gạo bao thai riêng biệt, khác hẳn với các sản phẩm cùng loại.

Trong vai trò Phó Bí thư Đoàn xã, Hướng còn ấp ủ dự định phát triển thêm nhiều sản phẩm gắn với mô hình du lịch trải nghiệm, để du khách không chỉ ăn bún mà còn tận mắt thấy quy trình làm ra sợi bún ngũ sắc. “Tôi mong muốn tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên quê hương, để các bạn có thể làm giàu ngay trên mảnh đất này”, anh nói.