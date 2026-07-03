Chân dung Đồng Thủ khoa tỉnh Phú Thọ: Sở hữu 2 điểm 10 tuyệt đối, đạt 29,75 điểm tổ hợp A00

SVO - Kỳ thi Tốt nghiệp THPT vừa qua, nam sinh Bùi Tuấn Tài đã xuất sắc vinh danh ở vị trí Đồng Thủ khoa toàn tỉnh Phú Thọ, với tổng điểm 4 môn xét tốt nghiệp đạt 38 điểm. Đồng thời, Tài cũng là một trong 3 thủ khoa tổ hợp A00 (Khoa học Tự nhiên) của tỉnh, với tổng điểm 29,75 ấn tượng. Sở hữu 'bảng điểm vàng' với Toán 10, Hóa học 10, Vật lí 9,75 và Ngữ văn 8,25, bí quyết của chàng thủ khoa 2K8 chỉ gói gọn trong hai từ khóa: "Hiệu quả" và "cân bằng".

Khoảnh khắc vỡ òa và điểm tựa vững chắc từ gia đình

Khi chính thức nhận được kết quả tổng điểm 38 và danh hiệu Đồng Thủ khoa toàn tỉnh, cảm xúc đầu tiên của Tuấn Tài là vỡ òa trong sự hạnh phúc và sung sướng. Bao nhiêu áp lực, lo lắng tích tụ trong suốt chặng đường dài ôn luyện dường như được giải tỏa hoàn toàn.

Người đầu tiên mà nam sinh nghĩ đến và vội vàng chia sẻ tin vui chính là bố mẹ. Bố mẹ Tài đã vô cùng xúc động, tự hào và không giấu nổi những nụ cười hạnh phúc. Đối với Tài, sự chung vui và những lời chúc tụng từ gia đình, những người xung quanh chính là phần thưởng ý nghĩa nhất, là món quà vô giá.

Bùi Tuấn Tài - Đồng Thủ khoa toàn tỉnh Phú Thọ.

Để có được thành tích rực rỡ này, Tài chia sẻ, gia đình luôn là tổ ấm bình yên, là bệ phóng tiếp thêm động viên để nam sinh vững bước. Song hành cùng hậu phương vững chắc đó, Trường THPT Yên Lạc cũng chính là môi trường tuyệt vời nâng đỡ Tài cả về kiến thức lẫn tinh thần.

Học bản chất, thấu hiểu lỗi sai

Sở hữu thành tích "khủng", nhiều người nghĩ Tuấn Tài phải dành toàn bộ quỹ thời gian vùi đầu vào sách vở, nhưng Tài khẳng định, điều quan trọng nhất là "học đúng cách". Với nền tảng Toán học tốt, Tài phân bổ thời gian hợp lý hơn cho Vật lí và Hóa học, đồng thời duy trì tư duy môn Toán.

Tuấn Tài cho biết, sau giờ học, Tài ưu tiên nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, giúp việc học sau đó hiệu quả hơn. Thay vì chạy theo số lượng bài tập, nam sinh chọn cách làm lại các dạng bài quan trọng để hệ thống kiến thức. Đặc biệt, bí quyết "ăn điểm" của Tài nằm ở việc phân tích lỗi sai: "Mình luôn tự hỏi vì sao mình sai và người ra đề muốn thí sinh mắc bẫy ở điểm nào. Khi hiểu bản chất, mình sẽ nhớ rất lâu và không lặp lại," Tài tiết lộ.

Bên cạnh đó, nam sinh luôn giữ nguyên tắc không thức quá 11h đêm. Tuấn Tài ưu tiên ngủ đủ giấc để giữ tinh thần minh mẫn, bởi một buổi học tập trung mang lại hiệu suất cao hơn nhiều so với việc cố thức khuya.

Không chỉ có thành tích 'khủng', cậu học trò lớp 12A còn được thầy giáo chủ nhiệm đánh giá cao bởi tư duy thông minh và tinh thần cầu thị.

Thầy Lê Xuân Hưng - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A chia sẻ: "Tài là học trò có tư duy thông minh và tinh thần nỗ lực. Đặc biệt, ở bộ môn Toán, em thường có những cách giải hay đối với bài toán khó". Không chỉ vậy, thầy Hưng còn ấn tượng bởi sự khiêm tốn, điềm đạm, tinh thần cầu thị và sự hòa đồng, hay giúp đỡ bạn bè của cậu học trò xuất sắc.

Hướng tới giảng đường và lời khuyên cho sĩ tử khóa sau

Đứng trước cánh cửa đại học với số điểm ấn tượng, Tuấn Tài nói sẽ cân nhắc giữa lĩnh vực Công nghệ thông tin và Sư phạm. Gửi gắm đến các bạn học sinh khóa dưới chuẩn bị bước vào lớp 12, tân Thủ khoa nhắn nhủ: "Quan trọng nhất không phải là học thật nhiều mà là học thật hiệu quả. Hãy xây dựng nền tảng vững chắc ngay từ đầu, học đến đâu hiểu bản chất đến đó và đừng ngại nhìn lại những lỗi sai của mình". Tài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tinh thần thoải mái, kiên trì từng ngày và giữ vững mục tiêu, từ đó, chắc chắn sẽ gặt hái được kết quả như ý.

Khép lại hành trình dài đầy nỗ lực tại Trường THPT Yên Lạc bằng một kết quả hoàn toàn xứng đáng, Bùi Tuấn Tài không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia đình, thầy cô mà còn truyền động lực tích cực cho các bạn học sinh. Với nền tảng kiến thức vững chắc, cùng tinh thần không ngừng cầu thị, tin rằng, nam sinh sẽ tiếp tục có những bước tiến vững vàng và gặt hái thêm nhiều thành công trên chặng đường sinh viên sắp tới.