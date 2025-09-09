CEO ngân hàng hé lộ tiền lừa đảo chuyển hàng chục tài khoản trong vài phút

TPO - "Chúng tôi từng phối hợp với Bộ Công an để truy quét dòng tiền lừa đảo. Chỉ trong vài phút, khoản tiền đã luân chuyển qua hàng chục tài khoản. Nhưng nay, nhờ công nghệ xác thực khuôn mặt gắn với dữ liệu dân cư, những thủ đoạn gian lận qua tài khoản cá nhân gần như không còn đất sống" - ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - cho hay.

VNeID là công cụ mang lại lợi ích rất lớn

Tại Tọa đàm "Cơ hội vươn mình từ chuyển đổi số: Câu chuyện tiên phong từ ứng dụng VNeID và ngành Tài chính Ngân hàng" ngày 9/9, Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng nhìn nhận VNeID là công cụ mang lại lợi ích rất lớn. Ông Hưng lấy ví dụ, trước đây, TPBank có thể mở tài khoản trực tuyến bằng eKYC, nhưng vẫn còn lo ngại nguy cơ giả mạo danh tính hoặc dùng thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, từ khi kết nối VNeID và cơ sở dữ liệu dân cư, gần như toàn bộ hồ sơ khách hàng đều được xác thực tin cậy 100%, giúp giảm hẳn tình trạng lừa đảo vốn kéo dài nhiều năm qua.

Tổng Giám đốc TPBank Nguyễn Hưng.

Theo ông Hưng, Việt Nam hiện có hệ thống thanh toán nhanh vượt trội, thậm chí hơn nhiều nước châu Âu. Tuy nhiên, tốc độ này cũng đi kèm nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo.

"Chúng tôi từng phối hợp với Bộ Công an để truy quét dòng tiền lừa đảo. Chỉ trong vài phút, khoản tiền đã luân chuyển qua hàng chục tài khoản. Nhưng nay, nhờ công nghệ xác thực khuôn mặt gắn với dữ liệu dân cư, những thủ đoạn gian lận qua tài khoản cá nhân gần như không còn đất sống. Hoạt động bất hợp pháp cũng dần bị siết chặt ngay cả ở tài khoản doanh nghiệp", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, dữ liệu dân cư quốc gia không chỉ giúp quản lý xã hội hiệu quả hơn mà còn tiết kiệm nhiều nguồn lực khi triển khai trên nền tảng số.

Với ngân hàng, đây là tài sản cực kỳ quan trọng, cho phép nhúng nhiều dịch vụ trực tiếp lên VNeID như mở tài khoản, xác thực giao dịch lớn, phát hành thẻ hay đề xuất khoản vay.

Ông Hoàng Trung Hải - Phó Tổng Giám đốc Tư vấn, dịch vụ tài chính ngân hàng - Công ty cổ phần tư vấn EY Việt Nam cho rằng, E-Vietnam trước hết là Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số, trong đó người dân và doanh nghiệp là trung tâm. VNeID chính là hạt nhân giúp định danh đồng bộ, minh bạch, giảm tiêu cực trong quản lý nhà nước, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho ngân hàng và khách hàng.

Ông Hoàng Trung Hải - Phó Tổng Giám đốc Tư vấn, dịch vụ tài chính ngân hàng, Công ty cổ phần tư vấn EY Việt Nam.

Ông Hải nhấn mạnh, câu chuyện 100.000 đồng qua VNeID vừa qua là ví dụ sinh động cho thấy sự lan tỏa của một nền tảng số quốc gia có thể tác động nhanh và mạnh đến toàn xã hội như thế nào. Đối với Chính phủ, VNeID mang lại cơ sở dữ liệu đồng nhất, chuẩn xác, minh bạch để phục vụ quản lý và chống tiêu cực, tham nhũng.

Với ngân hàng, đây là nền tảng tin cậy để thực hiện giao dịch, vừa giảm chi phí đầu tư, vừa mở ra cơ hội tiếp cận những khách hàng mới - những người chưa có điều kiện dùng dịch vụ truyền thống. Thông qua các kênh ứng dụng, ngân hàng có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ, đặc biệt là thanh toán.

"Tôi nhận thấy quá trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng đã manh nha từ rất sớm. Nhiều ngân hàng tiên phong đã bắt đầu từ năm 2010-2011. Từ thời điểm đó, họ đã mạnh dạn đầu tư, đến nay có thể nói ngành ngân hàng đang là ngành tiên phong và thành công trong chuyển đổi số", ông Hải nhìn nhận.

Từ khi kết nối VNeID và cơ sở dữ liệu dân cư, toàn bộ hồ sơ khách hàng đều được xác thực tin cậy 100%.

Ông Hải chỉ ra, chuyển đổi số phải là câu chuyện liên tục, không có khái niệm dừng bởi công nghệ thay đổi theo thời gian, yêu cầu và thị hiếu của khách hàng cũng thay đổi. Chính vì vậy, cứ khoảng 2-3 năm thì phải nhìn nhận lại và sắp xếp lại câu chuyện chuyển đổi số.

Vẫn còn rủi ro khi chuyển sang hệ thống số

PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên của Tổ tư vấn Chính sách của Chính phủ - cảnh báo rằng, bất cứ bước chuyển nào sang hệ thống số đều tiềm ẩn rủi ro.

Toàn cảnh tọa đàm ngày 9/9.

Không chỉ là sự cố kỹ thuật mà rủi ro còn đến từ nhiều hình thức khác với biên độ rất lớn. Theo ông, Nhà nước cần trang bị tri thức cần thiết để người dân tránh nguy cơ, đồng thời đảm bảo hệ thống dữ liệu được liên thông, thông suốt và bảo mật chặt chẽ.

Vị chuyên gia cho rằng, để hiện thực hóa, Nhà nước cần đóng vai trò "bà đỡ", vừa dẫn dắt, đặt hàng doanh nghiệp trong các dự án số, vừa tạo nhu cầu và đảm bảo môi trường minh bạch, an toàn. Nếu niềm tin của người dân giảm đi, tiến trình sẽ chậm lại trong khi lực cản bên ngoài rất mạnh. Trong bối cảnh toàn cầu nhiều thách thức, sự bảo vệ mang tính quốc gia là cần thiết để người dân yên tâm tham gia.