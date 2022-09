Cảnh sát biển bắt hai tàu vận chuyển trái phép hơn 70.000 lít dầu

TPO - Trên vùng biển Tây Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã bắt giữ 2 tàu vận chuyển hơn 70.000 lít dầu DO. Toàn bộ số dầu này đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá.

Chiều 3/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết từ 20 giờ - 21 giờ 45 phút ngày 2/9, trên khu vực biển Tây Nam, đơn vị phát hiện hai tàu cá mang số hiệu KG 94117 TS và KG 94931 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn và ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu KG 94117 TS có 3 thuyền viên, do ông Đỗ Văn Chung (53 tuổi) làm thuyền trưởng. Tàu KG 94931 TS do ông Nguyễn Văn Long (50 tuổi) làm thuyền trưởng. Hai thuyền trưởng này đều ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Theo lời khai của các thuyền trưởng, hai tàu trên vận chuyển khoảng 75.000 lít dầu DO trái phép (trong đó tàu KG 94117 TS vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO và tàu KG 94931 TS vận chuyển khoảng 45.000 lít dầu DO). Toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của các vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm. Đồng thời, tổ công tác phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tổ chức lực lượng dẫn giải hai tàu về cảng Hải đội 401 tại TP Phú Quốc (Kiên Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.