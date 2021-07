Cảnh sát Anh bắt giữ 45 CĐV quá khích, gây bạo loạn ở trận chung kết EURO

TPO - Ngày 12/7, Cảnh sát Anh thông báo bắt giữ 45 đối tượng gây rối trong suốt thời gian diễn ra trận chung kết EURO 2020 giữa tuyển Anh và Italia.

Theo Dailymail, hàng trăm cổ động viên Anh quá khích đã phá vỡ hàng rào an ninh để đột nhập vào sân Wembley trước thềm trận chung kết giữa Anh và Italia. Cảnh sát Anh sau đó đã truy đuổi và bắt giữ 45 đối tượng gây rối. Đây đều là những fan cuồng không có vé vào sân.

Theo một số nhân chứng, có tới 300 người đã xâm nhập được vào sân trong khoảng thời gian diễn ra hiệp 1.

Camera an ninh đã ghi lại được cảnh những fan cuồng này giẫm đạp, phá đổ hàng rào dây an ninh, chạy “thục mạng” ở lối vào sân Wembley. Cảnh sát và nhân viên an ninh rượt đuổi phía sau.

Sau khi lao vào sân, họ gây náo loạn trên khán đài. Những CĐV có vé phải cầu cứu nhân viên an ninh đưa nhóm người này ra ngoài. Khung cảnh trở nên hỗn loạn thực sự.

Bên ngoài sân, tình hình cũng không khá hơn. Hàng nghìn CĐV tụ tập hò hét cổ vũ làm náo loạn đường phố. Nhiều CĐV quá khích còn gây ẩu đả, đánh nhau khiến cảnh sát phải rất vất vả để duy trì an ninh trật tự.

Tình trạng bạo loạn cũng diễn ra ở quảng trường Trafalgar tại trung tâm London, nơi 1.500 CĐV tập trung để theo dõi đội tuyển Anh thi đấu qua màn hình lớn. Tổng cộng 19 cảnh sát bị thương khi ngăn chặn những CĐV quá khích gây rối.

Trước những vụ bạo loạn, trên trang chủ, Sở cảnh sát London cho biết vẫn duy trì nhiệm vụ, giúp đỡ người hâm mộ rời Wembley hoặc khu vực trung tâm London một cách an toàn nhất.

Một số hình ảnh bạo loạn tại chung kết EURO 2020: