Cánh cửa mở tương lai

Năm học 2025-2026 có ý nghĩa đặc biệt, khi ngành giáo dục tròn 80 năm xây dựng và phát triển, đồng thời bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ với những quyết sách lớn. Khai giảng không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là dịp để toàn xã hội cùng đặt kỳ vọng về một nền giáo dục thực chất, nhân văn, tạo dựng tương lai bền vững.

Hy vọng năm học mới, các em học sinh đến trường trong tâm thế hồn nhiên, vui tươi, không còn gánh nặng quá tải bởi những giờ học thêm triền miên, những cuộc chạy đua điểm số căng thẳng. Giáo dục không thể là chiếc khuôn ép buộc, biến tuổi thơ thành cuộc thi marathon tri thức, mà phải là mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn, khơi mở tư duy sáng tạo. Khi bệnh thành tích được loại bỏ, áp lực sẽ nhẹ bớt cho cả thầy lẫn trò. Người thầy có thể toàn tâm dạy điều hay lẽ phải, thay vì chăm chăm luyện trò giành giải; học trò có thể lớn lên lành mạnh, không sợ hãi vì điểm số hay xếp hạng.

Một năm học mới cũng cần mang đến sự nhẹ nhõm cho cha mẹ. Họ không còn phải oằn lưng với những khoản đóng góp ngoài luồng, những “quỹ trường, quỹ lớp”, những vận động mua điều hòa, mua sách tham khảo, tổ chức học thêm... Nguồn lực xã hội nên tập trung đầu tư vào cải thiện điều kiện dạy và học đồng bộ, công bằng, chứ không dồn gánh nặng vào từng gia đình. Khi bớt đi những nỗi lo cơm áo, phụ huynh sẽ thêm niềm tin và đồng hành cùng nhà trường, thay vì mệt mỏi trong vòng xoáy chi phí.

Điều quan trọng hơn cả, học sinh phải được phát triển toàn diện. Nhà trường không chỉ dạy kiến thức hàn lâm, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các em học kỹ năng sống, rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần. Một giờ vui chơi, một buổi ngoại khóa, một tiết học kỹ năng phòng cháy chữa cháy hay kỹ năng ứng xử đôi khi còn quý hơn hàng chục giờ ở lớp học thêm. Giáo dục phải hướng đến hình thành những công dân vừa có tri thức, vừa có nhân cách, vừa có khả năng thích ứng với một xã hội đầy biến động.

Khi bước sang năm học mới, đất nước cũng đang đặt những nền móng cải cách lớn, có chính sách tiến tới miễn học phí từ mầm non đến phổ thông, hiện đại hóa giáo dục, đổi mới chương trình, đánh giá thực chất thay cho hình thức; có địa phương như Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học…Đó là những bước đi quan trọng để biến trường học thành nơi an toàn, nhân văn và sáng tạo.

Bước vào vào năm học mới, niềm vui không chỉ đến từ tiếng trống khai trường hay cờ hoa rực rỡ, mà đến từ một khát vọng chung: để mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc. Để tiếng cười của học sinh vang lên trong lớp học, để phụ huynh an tâm gửi gắm con em, để thầy cô tìm thấy ý nghĩa đích thực trong nghề.

Khi đó, giáo dục sẽ thực sự là cánh cửa mở ra tương lai, chứ không còn là nỗi lo thường trực của mỗi gia đình.