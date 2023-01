Cảng biển Việt Nam đón những tấn hàng đầu năm 2023

TPO - Những giờ phút đầu tiên của năm mới 2023, các doanh nghiệp cảng biển của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tổ chức đón những tấn hàng đầu tiên với những kế hoạch và mục tiêu phát triển mới.

Vào lúc 0 giờ ngày 1/1/2023, tại chi nhánh Cảng Tân Vũ (Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam) đón mã hàng đầu năm 2023.

Mã hàng đầu năm 2023 tại chi nhánh Cảng Tân Vũ được xếp dỡ từ tàu Nordmaas có chiều dài 172m, rộng 28m với tải trọng 23.417 tấn.Năm 2022, Cảng Hải Phòng đạt 29.927 triệu tấn, trong đó container đạt 1.925.600 teu. Doanh thu: hơn 2.479 tỷ đồng.

Cũng vào lúc 0 giờ ngày 1/1/2023, tại Cảng Tiên Sa, Công ty CP Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) đã tổ chức lễ đón tấn hàng đầu năm mới 2023.

Tấn hàng đầu tiên được bốc dỡ từ 2 tàu container gồm tàu Haian Park thuộc Hãng tàu Hải An (Việt Nam), có tải trọng 12.649 DWT và tàu Ever Optimac của Hãng tàu Ever Green (Panama) có tải trọng 33.577 DWT.

Được biết, năm 2022, Cảng Đà Nẵng đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, trong đó, sản lượng hàng hóa thông qua cảng xấp xỉ năm trước, doanh thu tăng 10%, lợi nhuận tăng 13%...

Năm 2023, Cảng Đà Nẵng đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa thông qua Cảng tăng ít nhất 2% so với năm 2022, doanh thu tăng ít nhất 4%, lợi nhuận tăng ít nhất 6%...

Đặc biệt, Cảng Đà Nẵng tiếp tục chuyển đổi số hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai quyết liệt các bước đầu tư Trung tâm dịch vụ logistics tại Hòa Vang; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư dự án Cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động (bến số 1 và bến số 2) với cam kết đủ nguồn lực, đảm bảo đầu tư dự án đúng tiến độ để góp phần xây dựng Cảng Liên Chiểu quy mô, hiện đại, đồng bộ với phần cơ sở hạ tầng dùng chung của TP Đà Nẵng đầu tư.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, năm 2022, tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam ước đạt 733,18 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 179,07 triệu tấn, giảm 3% so với năm 2021.

Hàng nhập khẩu đạt 209,26 tấn, giảm 2%. Hàng nội địa đạt 342,79 tấn, tăng 12%. Khối lượng hàng container thông qua cảng biển năm 2022 ước đạt 25,09 triệu TEUs, tăng 5% so với năm 2021.