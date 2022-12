Hải Phòng giảm 50% phí hạ tầng cảng biển từ 1/1/2023

TPO - Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 20/12, ông Bùi Thiên Thu - Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - cho biết, từ ngày 1/1/2023, mức thu phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy vào, rời cảng biển tại Hải Phòng giảm 50% so với hiện nay.

Theo ông Thu, việc giảm phí hạ tầng cảng biển này đã được Hội đồng Nhân dân TP.Hải Phòng biểu quyết nhất trí thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa XVI vừa qua.

Trước đó, từ 1/8, tại TPHCM đã giảm 50% phí hạ tầng cảng biển đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu được vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa. Ngoài ra, TPHCM còn miễn toàn bộ phí hạ tầng cảng biển với hàng hóa, quá cảnh, chuyển tải Việt Nam- Campuchia.

Việc thu phí này TP. Hải Phòng áp dụng từ năm 2017 còn TPHCM mới áp dụng từ 1/4/2022 nhưng sau đó điều chỉnh giảm.

"Việc miễn giảm này tạo điều kiện cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy hoạt động tốt hơn", ông Thu nói.

Theo ông Thu, việc giảm phí này xuất phát từ chủ trương Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và quan điểm của Cục đường Thủy nội địa đẩy mạnh vận tải hàng hóa từ đường bộ xuống đường thủy. Bởi lẽ, vận tải đường thủy rẻ, tiết kiệm chi phí và giảm tác động về môi trường. Vận tải hàng hóa đường bộ sẽ ô nhiễm, tắc nghẽn giao thông. Một tàu chở hàng trăm container tương đương với hàng trăm xe tải nên hiệu quả.

Hiện trên cả nước chỉ có 2 cảng duy nhất tại TPHCM và Hải Phòng bị phát sinh phí này vì hàng hóa lớn. Một năm tại cảng Hải Phòng, TPHCM lên tới hàng trăm triệu tấn. Ngay cả các cảng tại Vũng Tàu, Quảng Ninh hàng hóa cũng không nhiều.

Theo lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, hàng hóa được vận tải bằng đường thủy chỉ sử dụng các tuyến đường thủy tự nhiên, hàng hải kết nối đến cảng biển (chủ yếu do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo điều kiện hoạt động) và hệ thống cầu, bến trong cảng biển (chủ yếu do doanh nghiệp cảng biển đầu tư, đảm bảo điều kiện hoạt động), không sử dụng hạ tầng của địa phương kết nối với cảng biển (như hệ thống cầu, các tuyến đường bộ, cầu vượt tại các nút giao thông do địa phương quản lý, đảm bảo điều kiện hoạt động.

Theo quy định tại Điều 3 và Điều 8 của Luật Phí và Lệ phí, phí là khoản tiền mà tổ chức cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công. Mức thu phí được xác định theo nguyên tắc bù đắp chi phí, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ công dân.

Mặt khác, tại điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29.11.2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, quy định, phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển là khoản thu đối với các đối tượng sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật-xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.