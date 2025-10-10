Căn nhà 170m2 với hình thức lạ mắt

Ngôi nhà ba thế hệ theo hình thức lạ mắt. Kiến trúc được tổ chức như một nền sống: mạch không gian rõ ràng, liên hoàn, nơi riêng tư và gắn kết, truyền thống và hiện đại, khép kín và mở thoáng cùng hiện diện.

Với công trình, giếng trời trung tâm trở thành trục ánh sáng chủ đạo, vừa định hình luồng giao thông đứng, vừa đem đến nhịp điệu ánh sáng – bóng tối, biến mỗi khoảnh khắc trong ngày thành một trải nghiệm cảm xúc.

Không gian nội thất được giữ ở trạng thái tối giản: ít chi tiết, ít trang trí, nhấn mạnh vào tỷ lệ, khối tích và sự giao thoa tinh tế giữa vật liệu thô mộc và ánh sáng tự nhiên. Cầu thang bên giếng trời, với kết cấu nhẹ và bậc đá mài, giống như một lát cắt mở, nơi ánh sáng, cây xanh và con người gặp nhau.

Hệ vật liệu bản địa như gạch trần, đá mài, đá rửa, gỗ không chỉ phù hợp khí hậu khắc nghiệt mà còn làm công trình như hòa tan vào cảnh quan.

Công trình không phải là ngôi nhà gây choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên nhưng chính sự giản dị, khiêm nhường lại giúp nó ở lại lâu dài trong cảm nhận. Một công trình dành cho đời sống, nơi tĩnh lặng trở thành vẻ đẹp, và cân bằng là triết lý cốt lõi.