Địa ốc

Google News

Căn hộ nhỏ 'chơi' màu khác biệt tạo nên không gian ấn tượng

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Căn hộ nhỏ nhưng đầy cá tính với sắc đỏ ấm nóng, dẫn dắt qua từng không gian, cho gia chủ một tổ ấm an trú khác biệt.

Sắc đỏ nổi bật kết hợp cùng gỗ sáng và ánh sáng tự nhiên chan hòa, tạo nên không gian sống đầy nhịp điệu, trẻ trung nhưng vẫn ấm áp.

fb-img-1759238854474.jpg

Màu đỏ được sử dụng khéo léo và phân bổ hợp lý tại các mảng miếng trên tường, kệ tủ, bàn ghế, nội thất.

fb-img-1759238851867.jpg
fb-img-1759238856614.jpg
fb-img-1759238858197.jpg

Từ không gian khách bếp đến phòng ngủ và phòng làm việc, màu đỏ và gỗ đều xuất hiện xuyên suốt và đồng bộ.

fb-img-1759238864104.jpg
fb-img-1759238862124.jpg
fb-img-1759238860457.jpg
fb-img-1759238866096.jpg
fb-img-1759238868011.jpg
fb-img-1759238869958.jpg
fb-img-1759238872144.jpg
fb-img-1759238874544.jpg

Với thiết kế hiện đại, tối giản, đường nét chau chuốt không gian dễ rơi vào cảm giác đơn điệu nhưng nhờ có sắc đỏ ấm áp và nổi bật, căn hộ trở nên có sức sống và tràn đầy năng lượng cho gia chủ trẻ tuổi.

fb-img-1759238876579.jpg
Thúy Hiền
Little NAP Interior Design Studio
#căn hộ nhỏ #thiết kế nội thất #sắc đỏ #không gian bình yên #Gia Lâm #Little NAP Interior #nội thất

