Cận cảnh đoạn đường 'tử thần' ở TPHCM sắp được mở rộng

Ngày 29/9, tại kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu). Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho việc xóa “điểm đen” về ùn tắc và tai nạn giao thông kéo dài nhiều năm qua tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu, dài 1,6 km) từng được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015, với tổng vốn hơn 832 tỷ đồng và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 – 2021. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 7 m lên 30 m, đáp ứng 6 làn xe lưu thông.

Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhiều năm qua dự án này chưa thể triển khai.

Với việc HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng vốn của dự án được nâng lên hơn 1.859 tỷ đồng, tức tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với trước đây. Nguyên nhân điều chỉnh là do cập nhật, bổ sung các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật cùng chi phí xây dựng, quản lý dự án và dự phòng phí. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật tăng gần gấp ba, từ 508 tỷ đồng lên 1.506 tỷ đồng.

Về tiến độ, từ nay đến cuối năm, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành khảo sát, lập và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến triển khai từ đầu năm 2026. Theo dự kiến, dự án sẽ khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành trong năm 2027.