Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Cận cảnh đoạn đường 'tử thần' ở TPHCM sắp được mở rộng

Hữu Huy
Kim Cúc
Ngọc Kim
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoạn đường Nguyễn Duy Trinh từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu – “điểm nóng” ùn tắc và tai nạn giao thông nhiều năm qua sắp được mở rộng lên 30m nhằm chấm dứt tình trạng kẹt xe và mất an toàn giao thông tại cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Ngày 29/9, tại kỳ họp thứ tư HĐND TPHCM khóa X, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu). Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở đường cho việc xóa “điểm đen” về ùn tắc và tai nạn giao thông kéo dài nhiều năm qua tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Video: Người dân mong chờ dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh. Thực hiện: Kim Cúc - Ngọc Kim
tp-212.jpg
Đường Nguyễn Duy Trinh giữ vai trò trục giao thông trọng yếu ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Tuyến đường kết nối trực tiếp với cảng Phú Hữu nên lưu lượng xe tải, xe container qua lại rất đông đúc.
tp-20.jpg
Đoạn đường dài 1,6 km từ vòng xoay Phú Hữu (Vành đai 2) đến cổng Khu công nghiệp Phú Hữu được xem là “điểm đen” về tai nạn giao thông.
tp-210201034.jpg
tp-21214.jpg
tp-2.jpg
Mặt đường hẹp chỉ khoảng 7 m, xe tải và container di chuyển gần như chiếm trọn lòng đường, buộc xe máy phải chạy kè kè sát bánh xe container, tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông.
tp-1-1878.jpg
Cơ quan chức năng lắp nhiều biển cảnh báo và thống kê số vụ tai nạn chết người tại khu vực từ năm 2024 đến tháng 6/2025 tại tuyến đường này.
tp-4.jpg
Đường chật hẹp, người đi bộ len lỏi di chuyển giữa dòng phương tiện tải trọng lớn.
tp-9.jpg
Một xe máy đỗ dưới lòng đường khiến mặt đường càng thêm chật chội.
tp-7.jpg
Việc sớm nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh không chỉ xóa bỏ "điểm đen" về giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn, mà còn đáp ứng nhu cầu kết nối, giao thương ngày càng lớn của khu vực phía Đông TPHCM.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu, dài 1,6 km) từng được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015, với tổng vốn hơn 832 tỷ đồng và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017 – 2021. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 7 m lên 30 m, đáp ứng 6 làn xe lưu thông.

Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhiều năm qua dự án này chưa thể triển khai.

Với việc HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổng vốn của dự án được nâng lên hơn 1.859 tỷ đồng, tức tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với trước đây. Nguyên nhân điều chỉnh là do cập nhật, bổ sung các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật cùng chi phí xây dựng, quản lý dự án và dự phòng phí. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật tăng gần gấp ba, từ 508 tỷ đồng lên 1.506 tỷ đồng.

Về tiến độ, từ nay đến cuối năm, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành khảo sát, lập và phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến triển khai từ đầu năm 2026. Theo dự kiến, dự án sẽ khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành trong năm 2027.

Hữu Huy
Kim Cúc
Ngọc Kim
#đường Nguyễn Duy Trinh #cải thiện giao thông #kết nối Đông TP.HCM #nâng cấp đường #giao thông cửa ngõ TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục