Cách Nutifood GrowPLUS+ giữ vững vị thế hàng đầu về sữa dinh dưỡng trẻ em 6 năm liền

6 năm liền giữ vị thế hàng đầu về sữa trẻ em, Nutifood GrowPLUS+ không ngừng mở khóa giá trị dinh dưỡng bằng nền tảng khoa học, nâng chuẩn chất lượng cho ngành sữa.

Theo NielsenIQ, Nutifood GrowPLUS+ đã liên tục giữ vững các vị trí top đầu về thị phần doanh thu trong phân khúc sữa bột và sữa bột pha sẵn cho trẻ em 6 năm qua (2019 - 2024). Đây không chỉ là thành tích hiếm có trong thị trường sữa cạnh tranh khốc liệt, mà còn là bảo chứng cho niềm tin yêu của người tiêu dùng và hiệu quả của sản phẩm.

Mở khóa dinh dưỡng trẻ em bằng nền tảng khoa học

Trên thế giới, các thương hiệu lớn ngày càng đẩy mạnh xu thế kết hợp dinh dưỡng tự nhiên và tiến bộ khoa học, nhằm nâng cấp giá trị vượt bậc của sữa. Gần thập kỷ qua, mọi đổi mới của Nutifood GrowPLUS+ cũng luôn theo đuổi kim chỉ nam này, nghiên cứu tinh hoa của các quốc gia phát triển để tạo ra những công thức hoàn chỉnh nhất cho trẻ em Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) có trụ sở ở TP. Bjuv, chính là “cái nôi” kiến tạo các giải pháp dinh dưỡng Nutifood GrowPLUS+. Để mở khóa dinh dưỡng trẻ em bằng nền tảng khoa học, NNRIS đã hợp tác nghiên cứu chặt chẽ với hơn 10 tập đoàn dinh dưỡng danh tiếng như: BASF (Đức), DuPont (Mỹ), DSM (Thụy Sĩ), Delori (Hoa Kỳ), Asahi (Nhật Bản)…

Đồng thời, NNRIS Thụy Điển phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI-HCMC) phân tích các dữ liệu về thể trạng, khẩu vị và nhu cầu đặc thù của trẻ Việt… để tạo nên sự khác biệt giữa "dinh dưỡng nhập khẩu" và "dinh dưỡng phù hợp". FDI là cách NNRIS đặt tên cho những tinh hoa chắt lọc làm nên nền tảng "đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt" - giữ lại tối đa dưỡng chất tự nhiên trong sữa, bổ sung dinh dưỡng chuyên biệt cho gần 10 dòng sản phẩm hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

FDI - nền tảng "đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt" trong gần 10 sản phẩm GrowPLUS+

Đến nay, Nutifood GrowPLUS+ đã phát triển các sản phẩm sữa bột và sữa bột pha sẵn dành cho nhiều đối tượng trẻ nhỏ, bao gồm: Nutifood GrowPLUS+ Suy dinh dưỡng (Đỏ) hỗ trợ trẻ tăng cân - tăng chiều cao, Nutifood GrowPLUS+ Biếng ăn (Xanh) hỗ trợ trẻ cải thiện vấn đề biếng ăn - tăng cân khỏe mạnh, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin hỗ trợ tăng cường đề kháng, Nutifood GrowPLUS+ Height Boosting (Bạc) hỗ trợ phát triển chiều cao, Nutifood GrowPLUS+ Colos Immunel hỗ trợ tăng sức đề kháng, Nutifood GrowPLUS+ Tiêu Hóa (Xanh nhạt) hỗ trợ tiêu hóa khỏe - bé tăng cân….

Ngoài việc nghiên cứu các thành phần liên quan đến từng chức năng phù hợp với thể trạng của trẻ em Việt Nam, thì đội ngũ NNRIS đầu tư nghiên cứu kỹ về hương vị, độ ngọt vốn là những chi tiết rất nhỏ nhưng có tác động lớn đến cảm giác ngon miệng của bé, lẫn mối quan tâm của mẹ. Cụ thể tiêu chuẩn đường bột (carbohydrate) được điều chỉnh hợp lý để tạo ra cảm giác “ngon miệng và hạnh phúc” - vừa thúc đẩy trẻ uống đủ và hấp thu tốt vừa giúp mẹ an tâm với hàm lượng phù hợp, đạt chuẩn quốc tế.

Điều tưởng chừng đơn giản này lại là bài toán phức tạp được NNRIS Thụy Điển hoàn thiện ở mức độ khoa học. Điển hình là dòng sữa Nutifood GrowPLUS+ Height Boosting (Bạc), cân đối đường nội sinh tự nhiên từ sữa, đường tự do bổ sung thêm vị dịu ngọt, cùng carbohydrate khác cung cấp năng lượng cho trẻ. Hàm lượng được tính toán kỹ lưỡng - vừa đủ để đánh thức các nụ gai vị giác “nhạy ngọt” trên mặt lưỡi của trẻ, vừa đảm bảo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế).

Nâng chuẩn chất lượng quốc tế cho ngành sữa nội địa

Nutifood GrowPLUS+ được các mẹ gửi trọn an tâm, còn bởi chuẩn mực chất lượng quốc tế bên trong từng hộp sữa. Sản phẩm thừa hưởng tinh hoa của nền nông nghiệp sữa lâu đời Thụy Điển, cũng như nền công nghiệp hiện đại hàng đầu Singapore.

Khởi nguồn từ Thụy Điển, Nutifood GrowPLUS+ không chỉ được phát triển công thức khoa học bởi NNRIS, mà còn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt bởi Nutifood Sweden. Toàn bộ sản phẩm chỉ sử dụng nguyên liệu bột sữa, bột ngũ cốc, bột vitamin và khoáng chất, đường tự do… nhập khẩu hoàn toàn từ các nhà cung cấp uy tín hàng đầu Châu Âu và Mỹ.

Theo đại diện Nutifood Sweden, bình quân mỗi năm, công ty nhập khẩu hơn 500 tấn nguyên liệu sản xuất ở Thụy Điển, hơn 3.800 tấn nguyên liệu ở Ireland, Hà Lan, Đức… và sữa non colostrum tại Mỹ. Sau khi tiếp nhận nguyên liệu, ngoài việc đối chiếu với các chứng nhận phân tích (CoA) từ nhà cung cấp, Nutifood Sweden còn chủ động hậu kiểm bằng các bài test tại phòng lab hiện đại riêng.

Tại Singapore, các nguyên liệu được sản xuất theo công thức tối ưu, đóng gói khép kín bên trong nhà máy công nghệ cao SMC Nutrition. Nhà máy được Cơ quan An toàn Thực phẩm Singapore (SFA) xếp hạng “A” nhiều năm liên tiếp về sản xuất an toàn sữa công thức, bảo chứng cho chất lượng khắt khe và đồng nhất của Nutifood GrowPLUS+.

Cộng hưởng nhiều yếu tố, giá trị dinh dưỡng bên trong mỗi sản phẩm đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế như: Liên minh Châu Âu (EU), Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA), Hội đồng Bộ trưởng Bắc Âu (NCM), Cơ quan An toàn Thực phẩm Thụy Điển (SFA)… cũng như quy định riêng của 18 thị trường xuất khẩu khác.

Cầm trên tay bất cứ sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ nào, hàng triệu cha mẹ có thể an tâm về nguồn gốc và chất lượng, cũng như chuẩn quốc tế trong từng hàm lượng dinh dưỡng cho đến vị dịu ngọt.