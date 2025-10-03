Các nền tảng Việt Nam đồng loạt gỡ phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' có đường lưỡi bò

TPO - Bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" bị phát hiện cài cắm hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò” trong tập 16. Ngay sau đó, các nền tảng tại Việt Nam đã đồng loạt gỡ bỏ phim, khán giả kêu gọi tẩy chay tác phẩm này.

Tối 2/10, thông tin bộ phim đang gây sốt Hãy để tôi tỏa sáng có hình ảnh chứa bản đồ đường lưỡi bò lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh nghi vấn này có trong phân cảnh dài 3 phút, khung hình 29:50, phát sóng ở tập 16. Trên tường phòng làm việc của nam chính Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình đóng) có bản đồ Trung Quốc chứa đường lưỡi bò.

Tập phim này chưa lên sóng nhưng hình ảnh đã được nhiều khán giả soi ra từ các web phim lậu.

Hàng loạt fanpage lớn trên Facebook đều thông báo ngưng cập nhật thông tin về bộ phim vì có cài đường lưỡi bò phi pháp. Khán giả bức xúc, đòi tẩy chay phim vì vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam

Hãy để tôi tỏa sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính đang thu hút lượng lớn khán giả theo dõi, có nhiều thành tích trên các nền tảng trực tuyến. Tại Việt Nam, phim được mua bản quyền phát sóng bởi các đơn vị như FPT Play, VieON, TV360, K+ và WeTV.

Phim được phát sóng song song với Trung Quốc, các đơn vị mua bản quyền nhận dữ liệu từng tập.

Trong sáng 3/10, theo ghi nhận của phóng viên, Hãy để tôi tỏa sáng đã bị gỡ trên các nền tảng mua bản quyền.

FPT Play, VieON gỡ phim Hãy để tôi tỏa sáng.

Phía FPT Play thông báo họ đang phát tới tập 15 và đã tiêu hủy toàn bộ nội dung phim trên hệ thống.

"Trong quá trình kiểm duyệt các tập phim phát song song sắp lên sóng, phát hiện tập 16 có chứa hình ảnh, thông tin không phù hợp với quy định, nghi vấn liên quan đến đường lưỡi bò, chúng tôi đã ngay lập tức tiêu hủy toàn bộ nội dung này khỏi hệ thống dù chưa lên sóng tập phim này".

Đơn vị nói luôn đặt trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam và tôn trọng chủ quyền quốc gia lên hàng đầu, đồng thời cam kết đảm bảo các nội dung được kiểm duyệt chẽ.

Đường lưỡi bò từng khiến nhiều bộ phim có nguồn gốc từ Trung Quốc bị gỡ, tẩy chay vì xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Hãy để tôi tỏa sáng theo mô típ tổng tài nổi tiếng của Trung Quốc, kể về Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) cô gái nghèo, thiếu tình thương gia đình, tìm mọi cách bước vào nhà giàu bằng cách giả mạo xuất thân. Nhờ sự khéo léo, cô chinh phục mẹ chồng và em chồng, cuối cùng được cả gia đình chấp nhận. Tuy nhiên, khi phát hiện em chồng là con riêng của chồng, cô sốc nặng, dẫn đến ly hôn rồi lại tái hợp.

Nữ phụ vốn là tiểu thư nhà giàu, vì không có được nam chính nên trở nên cực đoan. Dù được giới thiệu là phim nói về tình yêu hiện đại và nữ quyền, nhiều khán giả cho rằng phim cổ vũ lối sống giả tạo và thiếu chân thành.