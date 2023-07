Các công ty xổ số miền Nam lãi đậm

TPO - Theo báo cáo của Hội đồng Xổ số liến thiết khu vực Miền Nam, trong 6 tháng đầu năm, 21 doanh nghiệp XSKT có doanh số phát hành gần 70.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu xổ số liến thiết truyền thống đạt trên 68.000 tỷ đồng, tăng 16,41% so với cùng kỳ năm 2022.

Sáng 24/7 tại TP. Cần Thơ diễn ra Hội nghị Xổ số Kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam lần thứ 130 năm 20. Dự Hội nghị có đại diện Bộ Tài chính, lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ cùng lãnh đạo 21 Công ty XSKT thành viên thuộc khu vực miền Nam.

Ông Dương Minh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng XSKT khu vực miền Nam - cho biết, 6 tháng đầu năm, doanh số phát hành xổ số truyền thống đạt gần 70.000 tỷ đồng, tăng 11,71% so với cùng kỳ năm 2022; doanh thu xổ số hơn 68.800 tỷ đồng, tăng 16,41% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ tiêu thụ bình quân của khu vực đạt 98,46%; lợi nhuận 8.784 tỷ đồng; nộp ngân sách 22.031 tỷ đồng, tăng 25,06% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 60,94% kế hoạch năm.

Từ nguồn kinh phí của các Công ty XSKT và nguồn huy động đóng góp, trong 6 tháng đầu năm toàn khu vực đã thực hiện hoạt động phúc lợi, xã hội - từ thiện đạt tổng giá trị là gần 170 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà vì người nghèo, nhà đại đoàn kết và sửa chữa nhà cho người nghèo là 1.909 căn, trên 105 tỷ đồng.

Đóng góp, tài trợ cho các chương trình giáo dục, y tế, hỗ trợ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ phát triển tài năng trẻ, học bổng cho học sinh nghèo, chương trình tiếp bước trẻ em đến trường, gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo vượt khó, nạn nhân chất độc da cam, tặng xe lăn, xe lắc tay cho người khuyết tật, xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, khắc phục thiên tai và các hoạt động phúc lợi xã hội khác… tương ứng với giá trị hơn 64 tỷ đồng.

Theo Hội đồng XSKT khu vực miền Nam, trong thời gian qua, khi lượng cung không đáp ứng nhu cầu thị trường thì đa phần các cấp đại lý vẫn tổ chức kinh doanh theo hình thức “chia sẻ, có trước, có sau” để giữ thu nhập ổn định cho người bán lẻ.

Tuy nhiên, có một số đại lý ở các cấp đã tranh thủ thời cơ, thị trường thiếu vé để áp dụng giải pháp kinh doanh gây bất lợi cho người bán vé lẻ như không cho người bán vé lẻ trả lại vé bán không và giảm phần tỷ lệ hoa hồng người bán lẻ được hưởng so với thời gian trước đây, làm cho một số người bán lẻ gặp khó khăn như một số thông tin đã phản ánh.

Để chấn chỉnh vấn đề này, Ban Thường trực đã có công văn số 24 về việc ổn định thị trường tiêu thụ vé số truyền thống; trong đó, có đề nghị các Công ty thành viên nhắc nhở hệ thống đại lý của công ty mình thực hiện tiêu thụ theo tỷ lệ phù hợp và không bắt buộc người bán dạo phải bán hết không được trả lại vé bán không hết; giữ mức giá trao đổi, mua bán như trước khi được tăng doanh số phát hành.