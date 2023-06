Giải pháp nào cho đại lý bán vé máy bay trong thời đại công nghệ số

Cạnh tranh luôn là yếu tố khốc liệt trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong thời đại số khi mà smartphone và internet đã trở nên quá quen thuộc, mọi thứ trở nên khó khăn hơn trong bài toán đi tìm kiếm khách hàng và thị phần.

Thích nghi, thay đổi để cạnh tranh hay chấp nhận giữ nguyên để lu mờ?

Nhiều đại lý vé máy bay truyền thống vẫn đi theo con đường bán vé truyền thống để cạnh tranh trực tiếp với OTA. Thực tế, nhu cầu đi máy bay tăng, nhưng thị phần các đại lý lại dần dần mất đi, bởi yếu tố cạnh tranh về tính tiện ích, tự chủ và công nghệ mà OTA đem lại đang dần chiếm ưu thế.

Có nhiều đại lý truyền thống vẫn chưa xác định được đâu là lợi thế cạnh tranh của mình, và mình nên đi theo con đường gì? Vậy đâu là giải pháp cho các đại lý vé máy bay truyền thống? Tiếp tục các bước đi truyền thống hay chấp nhận cải tiến, thích nghi để thay đổi?

FLIGHT TICKET – AGS99.VN - Một công cụ hỗ trợ đại lý vé máy bay thời đại 4.0 đã xuất hiện.

Đem đến một Giải pháp All in One – Tích hợp đầy đủ các tính năng, tiện ích, liên kết với các hãng hàng không nội địa và quốc tế như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel và 1G trong cùng một hệ thống. FLIGHT TICKET – AGS99.VN sở hữu giao diện và các thao tác đặt, book, xuất như một trang OTA, nhưng lại dành riêng cho đại lý vé máy bay. Đại lý có thể tự động tra giá, book, xuất vé, thêm hành lý, cùng nhiều thao tác khác.

Đi sâu vào hệ thống, để khám phá sâu hơn những tính năng chuyên biệt của FLIGHT TICKET – AGS99.VN, đại lý càng cảm thấy thích thú và phù hợp hơn nữa khi hệ thống có thể giúp đại lý chủ động trong việc quản lý tài chính, công nợ; quản lý kinh doanh; xây dựng, quản lý đội ngũ CTV bán vé F3, F4,… Và tích hợp nhiều tiện ích khác trong việc kết nối hệ thống CRM của đại lý phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng và remarketing.

Tất cả những chính sách, thông báo, chương trình của hãng liên tục được cập nhật và tích hợp vào trang chủ của hệ thống. Giúp đại lý dễ dàng nắm bắt được thông tin, đưa ra các chương trình bán vé phù hợp. Trong AGS99.VN còn nhiều tiện ích, tính năng kín khác giúp tăng doanh thu bán vé đang chờ đại lý khám phá.

Tiềm năng cạnh tranh cao, giải pháp cho đại lý vé máy bay trong thời đại công nghệ số.

Mô hình đại lý vé máy bay F1 và F2 luôn tồn tại song song. FLIGHT TICKET -AGS99.VN là một giải pháp cho cộng động đại lý vé máy bay F2 thời đại 4.0 nhưng đồng thời cũng lại là một hệ thống độc lập. Hệ thống không thuộc F1 nào, các thông tin đều được bảo mật hoàn toàn từ domain, hình ảnh, cho tới nội dung,…. Với FLIGHT TICKET – AGS99.VN, đại lý có thể tự xây dựng và phát triển kênh bán riêng của mình.

FLIGHT TICKET – AGS99.VN chính thức ra mắt đến đại lý trong hệ thống F1 Thành Hoàng qua chuỗi sự kiện ra mắt tại ba miền Bắc Trung Nam. Chuỗi sự kiện ra mắt được đông đảo quý anh/chị đại lý trong hệ thống quan tâm, hưởng ứng và đánh giá cao.

Tiếp tục hưởng ứng sự kỳ vọng và mong chờ của các đại lý cho hệ thống mới này, ngày 14/06/2023 tới đây, Thành Hoàng sẽ chính thức cấp tài khoản truy cập vào hệ thống FLIGHT TICKET – AGS99.VN, đồng thời chuyển sang sử dụng rộng rãi cho tất cả đại lý còn lại trong hệ thống Thành Hoàng. Cùng hướng đến một giải pháp kinh doanh vé máy bay đem lại lợi ích, sự tiện lợi, sự cạnh tranh cao độ và tối ưu lợi nhuận cùng các giá trị bền vững xuyên suốt cho cộng đồng đại lý bán vé.