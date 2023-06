Bất động sản tạo lợi nhuận kép trở thành 'bến đỗ' cho dòng tiền đầu tư

Thị trường bất động sản quý 1 và 2/2023 đã có nhiều chuyển biến tích cực khi ghi nhận lượng giao dịch tăng mạnh trở lại. Nhiều chuyên gia nhận định, quý 3/2023 là cơ hội “mười năm có một” để các nhà đầu tư nghiên cứu và quyết định “xuống tiền”.

Dòng tiền cá nhân quay trở lại BĐS

Hiện nay, nguồn tiền đang có tín hiệu quay trở lại thị trường BĐS khi lãi suất trái phiếu, lãi suất liên ngân hàng, lãi suất tiền gửi hạ nhiệt, khách hàng đã tiếp cận được khoản vay mới với lãi suất 10 - 11%/năm. Đáng chú ý, thị trường bất động sản TP. Hà Nội ghi nhận giao dịch khả quan và sự quan tâm lớn tại một số dự án đáp ứng nhu cầu ở thực.

Nhiều chuyên gia cho rằng thời điểm này là “cơ hội mười năm có một” để mua bất động sản. Bởi trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá bất động sản được đánh giá sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh. Người mua chần chừ sẽ mất cơ hội sở hữu bất động sản với giá hợp lý nhất.

Anh Bảo Duy - nhà đầu tư am hiểu thị trường TP. Hà Nội cho biết: “Theo tôi, đây là thời điểm nên xuống tiền ở những dòng bất động sản phục vụ nhu cầu sử dụng thực. Ngay thời điểm này, khi thị trường trầm lắng, tôi nhận thấy căn hộ chính là bất động sản tạo dòng tiền, mang lại nguồn thu hàng tháng nếu đầu tư để cho thuê, hơn nữa giá căn hộ cũng sẽ tăng theo thời gian”

Tại TP. Hà Nội, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình tăng 5-10% mỗi năm. Điểm chung của những dự án tăng giá tốt nằm ở việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về pháp lý, tiện ích, không gian sống, chất lượng và tiến độ xây dựng. Vì thế, căn hộ trung - cao cấp đã hiện hữu là dòng sản phẩm an toàn hàng đầu trong tất cả các phân khúc, bởi có thể cho thuê, thanh khoản cao và tiềm năng tăng giá chắc chắn.

BĐS tạo lợi nhuận “kép” trở thành điểm sáng đầu tư

Những con số và phản hồi tích cực của thị trường đang nghiêng về những dự án trung và cao cấp phục vụ nhu cầu ở thực, nằm trong quần thể hiện đại đầy đủ tiện ích, có không gian sống trong lành và chính sách bán hàng hấp dẫn. Nổi bật trong đó, The Sakura thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City phía Tây Hà Nội lọt vào tầm ngắm của các nhà đầu tư bởi khả năng sinh lợi nhuận “kép” từ việc cho thuê cùng tiềm năng tăng trưởng giá trị.

Hạ tầng giao thông khu vực Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) là “chất xúc tác” cho tiềm năng tăng giá của dự án, khi sắp tới, khu vực này sẽ có thêm khoảng 10 cung đường mở mới, tăng cường kết nối các khu Hà Đông, Bắc Từ Liêm. Bên cạnh đó, khu đô thị Vinhomes Smart City đang là nơi an cư của hơn 50.000 người cùng hệ tiện ích hoàn thiện,... càng giúp nhà đầu tư vững tin vào tiềm năng tăng trưởng tại đây.

The Sakura không chỉ đón sóng tăng giá mà còn mở ra cơ hội đầu tư tối ưu lợi nhuận cho thuê với chính sách hỗ trợ vay 70% áp dụng lãi suất 0% lên tới 24 tháng (không quá 26/6/2025) dành cho 2 tòa SA2 và SA3 đã hiện hữu. Chính sách này giúp nhà đầu tư có thể nhận nhà cho thuê thu về lợi nhuận ngay mà không lo gốc, lãi trong 2 năm.

Đặc biệt, chủ đầu tư còn áp dụng chiết khấu “khủng” lên tới 18% khi khách hàng thanh toán bằng vốn tự có. Với chính sách miễn phí 5 năm phí quản lý, nhà đầu tư có thêm lợi thế thu hút khách thuê, tối ưu hóa lợi nhuận.

“Với khoảng 3 tỷ đồng, nếu gửi ngân hàng mỗi tháng thu về tầm 14-15 triệu đồng. Dù lãi thu về từ gửi ngân hàng có thể cao hơn cho thuê căn hộ nhưng tôi vẫn quyết định sở hữu căn hộ cao cấp như The Sakura bởi khoản đầu tư này vừa mang lại lợi nhuận ổn định, vừa là “của để dành” an toàn. Đó là chưa kể đến việc giá thuê tăng theo thời gian, cùng với đó giá nhà cũng tăng. Hơn hết, chính sách nhận nhà ngay và trong 2 năm đầu khôngphải lo gốc, lãi đã thôi thúc tôi xuống tiền nhanh chóng”, anh Bảo Duy chia sẻ khi đặt cọc thành công 2 căn hộ The Sakura 1 phòng ngủ + 1 và 2 phòng ngủ.

The Sakura thu hút khách thuê bởi sự hiện hữu của loạt tiện ích xanh tại dự án như công viên trung tâm, công viên Nhật Bản, công viên thể thao, kiến tạo không gian sống lành mạnh, trong lành mà nhiều người mơ ước. Cùng với đó, hệ tiện ích đẳng cấp như TTTM Vincom, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec và hệ thống trường học liên cấp Vinschool cách nhà chỉ 5 phút di chuyển cũng đáp ứng đủ đầy nhu cầu sinh hoạt, học tập và phát triển của cộng đồng hơn 50.000 cư dân.

Với những giá trị kép tiềm năng, The Sakura được kỳ vọng trở thành “bến đỗ” bền vững và an tâm cho dòng tiền cá nhân khi đáp ứng những mong đợi của giới đầu tư.

