Indonesia: Cả thế giới phát sốt về cậu bé nhảy cực ngầu tại lễ hội đua thuyền

TPO - Cậu bé 11 tuổi Rayyan Arkan Dikha từ lễ hội đua thuyền Indonesia bất ngờ tạo trend gây náo loạn mạng xã hội. Hình ảnh hồn nhiên nhưng tự tin trên mũi thuyền đã biến cậu bé thành hiện tượng toàn cầu.

Giữa không khí căng thẳng của cuộc đua thuyền truyền thống Pacu Jalur tại Riau, Indonesia, khi hàng chục tay chèo dồn hết sức trong từng nhịp quạt nước, khán giả lại chứng kiến một khoảnh khắc đối lập: Một cậu bé 11 tuổi đứng ung dung ở mũi thuyền nhảy múa cực chill, cực cool ngầu như một thuyền trưởng thực thụ.

Khoảnh khắc đó đã biến Rayyan Arkan Dikha - thành viên nhỏ tuổi nhất của đội trở thành hiện tượng mạng xã hội, với biệt danh mới “cậu bé thu hoạch hào quang”.

Trong đội hình, Dikha đảm nhiệm vị trí togak luan - người đứng mũi thuyền để cổ vũ tinh thần đồng đội. Nếu thuyền dẫn đầu, cậu có thể nhảy múa ăn mừng; khi thuyền tụt lại, togak luan sẽ phải nhảy xuống nước để giảm tải, đây là một luật lệ độc đáo của cuộc đua.

Video ghi lại khoảnh khắc này lan nhanh trên TikTok, mở màn cho hàng loạt màn “cover” hài hước. Không chỉ cư dân mạng, mà cả vận động viên chuyên nghiệp và nghệ sĩ nổi tiếng cũng nhập cuộc. Có người đứng trên xe đua, có người đứng trên bể bơi... để tái hiện màn nhảy chill “cool ngầu” của cậu bé.

Hình ảnh tay đua Robert Shwartzman và cầu thủ Đoàn Văn Hậu "bắt trend" cover điệu nhảy của cậu bé Indonesia. Ảnh: TikTok/ @motorsportcom, @doanvanhau

Điều bất ngờ là nhiều gương mặt nổi tiếng ở các lĩnh vực thể thao, giải trí cũng không bỏ lỡ. Ở Việt Nam, cầu thủ Đoàn Văn Hậu đăng clip “đu trend” trên mạng xã hội với dáng đứng thuyền trưởng nhí hài hước, trong khi tay đua Robert Shwartzman cũng tung video tái hiện cảnh “lắc lư trên mũi thuyền” ngay trên xe đua ở đường đua. Những màn cover này càng khiến trào lưu lan rộng từ Đông Nam Á cho tới châu Âu.

Không chỉ giới trẻ, một cặp ông bà 86 và 85 tuổi có tài khoản instagram là @erikarischko cũng khiến cộng đồng mạng “cười nghiêng ngả” khi tham gia trend nhảy này. Trong video, bà đứng ở vị trí đầu bể bơi bắt chước điệu nhảy của cậu bé, ông ngồi đằng sau, vừa cầm mái chèo vừa giả vờ “chèo thuyền” trên bờ. Hình ảnh hài hước này đã nhận về hàng nghìn lượt thích, chứng minh sức lan tỏa của trend không hề phân biệt tuổi tác.



Một cặp ông bà 86 và 85 tuổi có tài khoản instagram là @erikarischko cũng tham gia trend nhảy này. Nguồn: Instagram/@erikarischko

Sự nổi tiếng bất ngờ còn giúp lễ hội Pacu Jalur lan tỏa rộng rãi. Nhiều du khách đã tìm đến Riau chỉ để tận mắt xem giải và gặp “ngôi sao nhí”.



Sự vô tư của cậu bé 11 tuổi cũng như điệu nhảy trên mũi thuyền đã biến trò chơi truyền thống của Indonesia thành trào lưu toàn cầu, khi người lớn và trẻ em, từ cầu thủ bóng đá cho tới tay đua xe thể thao, đều tìm thấy niềm vui chung.

Dikha cho biết cậu bé đã kết bạn với nhiều người mới sau khi video nhảy múa lan truyền. Ảnh: Rayyan Arkan Dikha

Tuy nhiên, Dikha cũng nhanh chóng trở thành mục tiêu lợi dụng. Một tài khoản Instagram giả mạo mang tên @officialboatkid đã thu hút hơn 900.000 người theo dõi, tự ý đăng hình ảnh, video, thậm chí quảng bá “Dubai Tour 2025” với giá hợp tác lên tới 30.000 USD. Quản lý thật của Dikha đã phải lên tiếng khẳng định: “Không có Dubai tour nào cả. Dikha vẫn là một cậu bé đi học và đá bóng bình thường”.

Điệu nhảy hồn nhiên biến Dikha thành “cậu bé thu hoạch hào quang”, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều lo ngại: Trẻ em có thể bị khai thác hình ảnh quá mức, đối diện áp lực dư luận và mất quyền riêng tư.

Ngoài những buổi tập luyện 3 ngày mỗi tuần, Rayyan Arkan Dikha vẫn là cậu bé thích chơi bóng đá và thần tượng cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo.

Khi được hỏi về ước mơ, Dikha không nói đến tiền bạc hay sự nổi tiếng, mà chỉ hồn nhiên chia sẻ: “Cháu muốn sang Úc để xem kangaroo”.