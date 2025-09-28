Cà phê Việt đã vươn tầm thế giới, tại sao ngành trà chưa có tên trên bản đồ?

TPO - Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Hưng - bày tỏ trăn trở khi ngành trà Việt Nam xuất khẩu trà rất lớn nhưng giá trị xuất khẩu lại rất thấp. “Cà phê của chúng ta đã vươn tầm thế giới, tại sao ngành trà chưa có tên trên bản đồ?”, bà Vinh đặt câu hỏi và cho rằng cần có cơ chế hỗ trợ cho việc này.

Ngày 28/9, trong khuôn khổ Toàn cảnh Kinh tế tư nhân (ViPEL), Ủy ban 4 về Phát triển nguồn lực và dịch vụ đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của khoảng 45 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, du lịch, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe.

Phiên họp của Ủy ban 4 về về Phát triển Nguồn lực và Dịch vụ. Ảnh: BTC.

Bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Giám đốc Văn phòng Ban IV - cho biết, ViPEL ra đời nhằm hiện thực hóa chủ trương tại Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cho phép mạnh dạn giao việc lớn cho các doanh nghiệp tư nhân tiên phong.

Dự kiến, ViPEL chọn ra 20 dự án cấp quốc gia, tập trung vào hạ tầng trọng yếu và công nghệ đột phá; 200 dự án cấp địa phương/vùng, giải quyết điểm nghẽn lớn về hạ tầng, logistics, nhân lực; 2000 dự án cấp cơ sở tạo ra nhiều việc làm, cải thiện trực tiếp đời sống và môi trường sống của người dân…

Tiêu chí lựa chọn chung cho mọi dự án ViPEL bao gồm: Tính đáp ứng mục tiêu quốc gia giải quyết bài toán lớn, kiến tạo lợi thế cạnh tranh, lợi ích kép công - tư; Tính tiên phong và lan tỏa theo mô hình "đàn sếu bay", doanh nghiệp lớn dẫn dắt, tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Cho ý kiến, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet - cho rằng, “công - tư đồng kiến quốc” tức là đồng làm chiến lược, đồng thiết kế chính sách và tổ chức thực thi, thực hiện, triển khai. Điều quan trọng, theo ông Tuấn là tìm ra tiêu chí cho 20 dự án quốc gia đầu tiên để thực hiện. Từ 20 dự án này sẽ sẽ dẫn dắt, lan tỏa cho các dự án khác và các dự án nằm trong danh sách sẽ có cơ chế ưu tiên đặc biệt để triển khai thông suốt, có báo cáo định kỳ hàng tháng để tìm ra công thức phối hợp công - tư tốt nhất.

Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Hưng - phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: BTC.

Bà Nguyễn Thị Vinh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Hưng - bày tỏ trăn trở khi ngành trà Việt Nam xuất khẩu trà rất lớn nhưng giá trị xuất khẩu lại rất thấp. Bà Vinh dẫn chứng, ngành trà Thái Nguyên Nguyên đang là sản xuất thô và giá bình quân mới đạt là 3,7 đô trên một cân trong khi mà thế giới có những nơi lên đến 60 USD.

“Cà phê của chúng ta đã vươn tầm thế giới, tại sao ngành trà chưa có tên trên bản đồ?”, bà Vinh đặt câu hỏi và cho rằng cần có cơ chế hỗ trợ cho việc này.

Nhắc tới Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail Nguyễn Đỗ Quyên cho rằng có thể xây dựng ngay dự án phối hợp giữa công - tư.

Cụ thể, theo bà Quyên, Nghị quyết 72 đặt ra mục tiêu “từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần”. Trên cơ sở này, có thể làm dự án đầu tiên thực hiện công - tư phối hợp, với sự tham gia của các đơn vị y tế tư nhân.