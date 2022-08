Cà Mau: Không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch.

Ngày 31/8, tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có công văn chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và kết luận của Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đảm bảo chất lượng dịch vụ; đảm bảo vệ sinh môi trường. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong các điểm du lịch.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch tuân thủ quy định về đăng ký, niêm yết công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết đối với các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách; không tùy tiện tăng giá, ép khách, gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại.

Sở Công Thương tăng cường quản lý, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tích trữ, đẩy giá cả tăng cao, gây bất ổn định giá cả thị trường do khan hiếm hàng hóa trong dịp lễ.

Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, điểm du lịch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kịp thời ngăn chặn hành vi cướp giật tài sản, lừa đảo, đảm bảo an toàn cho du khách. Sở Giao thông vận tải tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông tại bến xe, bến tàu, bến phà và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu UBND các huyện, TP. Cà Mau chấn chỉnh việc giữ xe thu giá cao hơn so với quy định tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn quản lý.