An Giang phát hiện nhiều cửa hàng hết xăng dầu

TPO - Nguồn tin Tiền Phong cho biết, trong ngày 29/8 trên địa bàn tỉnh An Giang phát hiện nhiều cửa hàng xăng dầu ngưng hoạt động, thông báo hết xăng dầu, với lý do đơn vị đầu mối chưa cung cấp kịp thời nguồn cung nhiên liệu; đại lý không cung ứng hàng do bán vượt sản lượng, hàng về chưa kịp thời.

Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, trong ngày 29/8 đã phát sinh nhiều cây xăng ngưng hoạt động, thông báo hết xăng dầu. Lý do đơn vị đầu mối chưa cung cấp kịp thời nguồn cung nhiên liệu; Công ty đầu mối không cung ứng do bán vượt sản lượng; hàng về chưa kịp thời. Cụ thể, các Đội Quản lý thị trường tổ chức giám sát 588 cơ sở bán lẻ xăng dầu, có 569 cơ sở đang hoạt động; trong đó 36 cửa hàng vẫn kinh doanh nhưng hết xăng dầu, 19 cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động. Cục Quản lý thị trường An Giang yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân của từng trường hợp, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường An Giang chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Tổng cục QLTT; Kịp thời phát hiện, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp ngừng bán hàng, bán nhỏ giọt, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Tiếp nhận, tổ chức xác minh tin báo của người dân về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Ngoài ra, kiểm tra định kỳ và tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành do Ban Chỉ đạo 389 địa phương thành lập để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng xăng dầu. Hòa Hội